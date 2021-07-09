По мнению эксперта, до конца следующей недели биткоин потеряет в цене не менее 6 тысяч долларов.

До конца следующей недели курс биткоина может существенно измениться.

Такой прогноз озвучил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук, сообщает "Обозреватель".

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По мнению эксперта, до конца следующей недели биткоин потеряет в цене не менее 6 тысяч долларов. В период с 12 по 18 июля цена биткоина может опуститься до 27 тысяч долларов за монету.

По словам эксперта, предпосылок до подорожания биткоина на даннй момент нет.

"Нет триггеров, которые уже сейчас можно воспринимать как начало восходящего тренда к новым максимумам, и нет триггеров, для тотальных распродаж", - отметил эксперт.

По его словам, не стоит закрывать сделки в минус, с потерями.

По состоянию на 14:42 по Киеву цена составляла 32,756, в то время как по состоянию на 10:37 9 июля биткоин стоил 32,884 доллара.

То есть менее чем за 4 часа биткоин подешевел на 130 долларов.

Заявления Илона Маска о биткоине

19 февраля 2021 года Илон Маск раскрыл секрет успеха биткоина.

22 мая Илон Маск Илон сделал выбор между обычными деньгами и криптовалютой.

27 мая 2021 года Илон Маск захотел сделать криптовалюту стабильной и "поднял" курс биткоина.

4 июня 2021 года шутка Илона Маска обвалила курс биткоина.

Как менялся курс криптовалюты

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Автор: Елена Коваленко