До конца следующей недели курс биткоина может существенно измениться.
Такой прогноз озвучил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук, сообщает "Обозреватель".
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По мнению эксперта, до конца следующей недели биткоин потеряет в цене не менее 6 тысяч долларов. В период с 12 по 18 июля цена биткоина может опуститься до 27 тысяч долларов за монету.
По словам эксперта, предпосылок до подорожания биткоина на даннй момент нет.
"Нет триггеров, которые уже сейчас можно воспринимать как начало восходящего тренда к новым максимумам, и нет триггеров, для тотальных распродаж", - отметил эксперт.
По его словам, не стоит закрывать сделки в минус, с потерями.
По состоянию на 14:42 по Киеву цена составляла 32,756, в то время как по состоянию на 10:37 9 июля биткоин стоил 32,884 доллара.
То есть менее чем за 4 часа биткоин подешевел на 130 долларов.
Заявления Илона Маска о биткоине
- 19 февраля 2021 года Илон Маск раскрыл секрет успеха биткоина.
- 22 мая Илон Маск Илон сделал выбор между обычными деньгами и криптовалютой.
- 27 мая 2021 года Илон Маск захотел сделать криптовалюту стабильной и "поднял" курс биткоина.
- 4 июня 2021 года шутка Илона Маска обвалила курс биткоина.
Как менялся курс криптовалюты
- В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.
- Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.
- 11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.
- Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".
- По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.
- По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.
- 22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.
- 4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.
- 18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.
- 16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.
- 30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тысяч.
- По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.
- 22 февраля 2021 года цена биткоина превысила $58 тысяч.
- 13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.
- 23 апреля 2021 года биткоин обвалился до рекордного минимума.
- 9 июля 2021 года эксперты прогнозировали, что вопреки заявлениям Илона Маска курс биткоина обрушится в четыре раза.
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