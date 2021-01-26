Первый частный экипаж МКС / фото Axiom Spacе, Twitter
Собран первый в истории человечества частный экипаж МКС, который отправится в космос на корабле Илона Маска Crew Dragon от компании SpaceX.
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Об этом в Twitter сообщает пресс-служба компании Axiom Spacе, которая отправит в космос первых туристов.
Итак, в первый частный экипаж войдут:
- Командующий Майкл Лопес-Алегрия - бывший астронавт НАСА, вице-президент Axiom Spacе;
- Пилот миссии Ларри Коннор - некоммерческий активист-инвестор;
- Специалист миссии Марк Пати - инвестор и филантроп;
- Специалист миссии Эйтан Стиббе - инвестор и филантроп.
Отметим, что полет должен состояться не ранее конца этого года.
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