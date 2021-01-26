Американская частная компания Axiom Space объявила имена первых космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию.

Собран первый в истории человечества частный экипаж МКС, который отправится в космос на корабле Илона Маска Crew Dragon от компании SpaceX.

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Об этом в Twitter сообщает пресс-служба компании Axiom Spacе, которая отправит в космос первых туристов.

Итак, в первый частный экипаж войдут:

Командующий Майкл Лопес-Алегрия - бывший астронавт НАСА, вице-президент Axiom Spacе;

Пилот миссии Ларри Коннор - некоммерческий активист-инвестор;

Специалист миссии Марк Пати - инвестор и филантроп;

Специалист миссии Эйтан Стиббе - инвестор и филантроп.

Отметим, что полет должен состояться не ранее конца этого года.

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Перевод: Екатерина Лиманская