Этот мозазавр обитал в большом внутреннем море, известном как Западный внутренний морской путь.

В Мексике обнаружен ранее неизвестный "грозный" морской хищник, живший около 90 миллионов лет назад, во времена динозавров.

Недавно выявленный вид, названный Yaguarasaurus regiomontanus, представляет собой тип мозазавра - группы вымерших морских рептилий, которые правили океанами на последних стадиях позднего мелового периода (около 100-66 миллионов лет назад). Об этом пишет Newsweek.

Эти доисторические морские существа имели длинные, стройные тела, похожие на тела современных варанов, хотя и обтекаемые для плавания, с перепончатыми ступнями и пальцами ног, а также широкими мощными хвостами. Способные развивать большую скорость, они были грозными охотниками, а в их челюстях было множество острых зубов. Самые крупные мозазавры могли достигать длины более 15 метров.

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Мозазавры исчезли - вместе с динозаврами (кроме птиц) - в результате массового вымирания, произошедшего примерно 66 миллионов лет назад и предположительно вызванного мощным ударом астероида.

Новый мозазавр, впервые описанный в статье, опубликованной в "Журнале южноамериканских наук о Земле" (Journal of South American Earth Sciences), мог быть "одним из самых грозных хищников своего времени", его диета, вероятно, состояла в основном из рыбы, рассказал автор исследования Эктор Ривера-Сильва - палеонтолог из Музея пустыни (MUDE) в Сальтильо (Мексика).

Y. regiomontanus был описан на основе окаменелостей, обнаруженных на холме, расположенном к юго-западу от муниципалитета Вальесильо в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Два года назад рабочий карьера нашел ископаемый образец в куче обломков, а затем передал его в дар MUDE для научного изучения и хранения.

Экземпляр, заключенный в твердый известняк, состоит из почти целого черепа и челюстей. Ривера-Сильва сказал, что морское существо, вероятно, достигало в длину около 4,8 метра - примерно такого же размера, как средняя самка большой белой акулы.

Этот мозазавр обитал в большом внутреннем море, известном как Западный внутренний морской путь, которое когда-то разделило североамериканский континент на два массива суши во время средних и поздних стадий мелового периода (около 145-66 миллионов лет назад).

Анатомия нового мозазавра относит его к подсемейству, известному как плиоплатекарпины, которое просуществовало около 20 миллионов лет до массового вымирания в конце мелового периода. Ученые также определили, что экземпляр принадлежал к роду или группе видов, известных как Yaguarasaurus в этом подсемействе.

Наряду с окаменелостями доисторических рыб, акул и плезиозавров (еще одного вида вымерших морских рептилий), последнее открытие "способствует повествованию о разнообразии и эволюции древней морской жизни в этом регионе [Мексики], который сейчас представляет собой полупустынную гористую местность, но когда-то в позднемеловой период был внутренним морем", - сказал Ривера-Сильва.

Детальный анализ черепа нового экземпляра выявил анатомические отличия от Yaguarasaurus columbianus - единственного ранее известного представителя этого рода.

"Эти вариации, такие как более короткая и широкая структура лобной кости, наряду с другими отличительными чертами, дают нам уникальное представление о разнообразии этого вида мозазавров", - сказал Ривера-Сильва.

Согласно исследованию, Y. regiomontanus, вероятно, был одним из самых ранних крупных мозазавров, проливая свет на историю эволюции этих древних рептилий.

"Это существо говорит о раннем появлении и разнообразии мозазавров. Первые мозазавры появились около 95-100 миллионов лет назад. Это были маленькие животные размером с игуану и неспециализированные морские ящерицы", - сказал Ривера-Сильва.

"За несколько миллионов лет они стали намного крупнее и развили специальные плавники и хвосты, позволяющие маневрировать и преследовать добычу под водой. Они стали доминировать в морях до конца эпохи динозавров", - добавил он.

Другие новости о динозаврах

Как сообщал УНИАН, ранее исследователи идентифицировали неизвестного прежде "гигантского" динозавра, жившего 122 миллиона лет назад. Ему дали название Garumbatitan morellensis.

Новый динозавр принадлежит к культовой группе зауроподов, в которую входят самые крупные наземные животные, когда-либо жившие на Земле. Эти четвероногие динозавры, которые могли достигать колоссальных размеров, характеризуются очень длинной шеей, длинным хвостом, маленькой головой и толстыми ногами.

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