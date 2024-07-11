Химическое соединение было обнаружено на отдаленной планете.

Ученые впервые нашли следы сероводорода на отдаленной планете HD 189733b, то есть газа, который ранее встречали только в пределах Солнечной системы, пишет CNN.

Такое открытие исследователи сделали благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба. Во время исследования атмосферы планеты в инфракрасном свете ученые увидели сероводород, который хоть и ожидаемо существует на гигантских газовых экзопланетах, но до сих пор был неуловимым вне Солнечной системы.

Кроме того, авторы исследования, которое опубликовано в Nature, обнаружили на HD 189733b воду, углекислый и угарный газы.

Видео дня

"Сероводород является одним из основных резервуаров серы в планетарных атмосферах. Высокая точность и инфракрасные возможности (телескопа Джейммса Вебба - УНИАН) позволяют нам впервые обнаружить сероводород на экзопланетах, что открывает новое спектральное окно для изучения химии серы в атмосфере экзопланет. Это помогает нам понять, из чего состоят экзопланеты и как они возникли", - отметил ведущий автор исследования, астрофизик из Университета Джона Хопкинса Гуанвей Фу.

Стоит отметить, что сероводород это соединение с характерным неприятным запахом тухлых яиц. Благодаря этому открытию, исследователи увидели существование важного элемента более сложных соединений - серы на экзопланете, а именно углерода, азота, кислорода и фосфата.

Что касается планеты HD 189733b, то она впервые была обнаружена в 2005 году, а позже получила статус газового гиганта, по химическому составу похожего на Юпитер, однако со значительно более высокими температурами. Такая планета находится в 64 световых годах от Земли, поэтому относительная близость сделала ее одной из самых изученных.

Космос - последние новости

Как писал УНИАН, двое астронавтов NASA уже более месяца находятся в космосе, ведь возникли проблемы с их космическим кораблем.

"Силовая установка космического корабля неисправна, и именно поэтому он отталкивает капсулу от МКС и позиционирует себя для погружения в атмосферу Земли. По словам руководителя коммерческого экипажа НАСА Стива Стича, многие двигатели Starliner перегрелись во время запуска, а утечки гелия, который используется для создания давления в двигателях, связаны с тем, как часто они используются", - сообщили в Sky News.

Также сообщалось, что ракета Ariane 6 совершила свой первый полет. Она стартовала с космодрома Куру, который находится во Французской Гвиане.

"Это возвращает Европу в космос", - заверил генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер.

Вас также могут заинтересовать новости: