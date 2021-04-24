Ученые из Техасского университета A&M обнаружили новый штамм коронавируса "BV-1", который неуязвим для некоторых нейтрализующих антител.
Об этом пишет 24 канал со ссылкой на MedicalXpress.
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Несмотря на то, что такой вариант COVID-19 обнаружили пока только у одного человека с легкими симптомами, ученые сообщили, что вирус содержит генетические маркеры, которые способствуют быстрому распространению и тяжелым последствиям для организма.
Впервые BV-1 обнаружили у американского студента из Техаса в рамках университетской программы тестирования COVID-19.
Инфицированный получил положительный результат 5 марта. Через 20 дней тест также подтвердил наличие вируса, что может свидетельствовать о большей длительности болезни. Отрицательный результат на наличие вируса студент получил 9 апреля.
Отмечено, что другие исследования подтвердили, что несколько нейтрализующих антител неэффективные для других вариантов COVID-19 с теми же генетическими маркерами, что и BV-1.
Эксперты из Техаса уже сообщили соответствующую информацию о последовательности генома BV-1 в глобальную базу геномных данных вирусов гриппа и коронавирус GISAID.
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