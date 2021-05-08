Запуск запланирован с космодрома на мысе Канаверал во Флориде не раньше января 2022 года.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с компанией Axiom Space на отправку туриста на Международную космическую станцию (МКС) в январе 2022 года.

Читайте такжеВыбрали первых туристов, которые полетят в космос на корабле Crew Dragon компании SpaceXПри этом стоимость контракта не раскрывается. Миссия на МКС получит название Axiom Mission 1 (Ax-1), она рассчитана на восемь дней. Запуск запланирован с космодрома на мысе Канаверал во Флориде не раньше января 2022 года, сообщается на сайте NASA.

Состав экипажа и название корабля не уточняются. По данным Axiom Space, на МКС полетит корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, передает kommersant.

В январе Axiom Space назвала имена туристов, которые полетят на МКС в 2022 году. Командиром экипажа станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, вместе с ним отправятся американский инвестор и предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

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Автор: Ирина Погорелая