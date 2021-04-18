Космическое агентство NASA уже дважды переносило первый полет беспилотника Ingenuity.

Первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планируют совершить в понедельник 19 апреля.

Читайте такжеNASA во второй раз отложило первый полет вертолета Ingenuity на Марс

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба NASA.

"Мы нацелены уже в понедельник на первый управляемый полет на Марсе", — говорится в сообщении.

Миссия Ingenuity на Марсе

Ingenuity весом менее 2 кг был доставлен на планету 18 февраля внутри марсохода Perseverance. Вертолет может совершить до пяти полетов на высоте до десяти метров за весь период исследований.

Оснащенный двумя камерами, он способен зависать в воздухе до 30 секунд для фотографирования местности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская