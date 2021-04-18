Ingenuity планируют запустить 19 апреля / фото NASA
Первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планируют совершить в понедельник 19 апреля.
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Об этом в Twitter сообщает пресс-служба NASA.
"Мы нацелены уже в понедельник на первый управляемый полет на Марсе", — говорится в сообщении.
Миссия Ingenuity на Марсе
- Ingenuity весом менее 2 кг был доставлен на планету 18 февраля внутри марсохода Perseverance. Вертолет может совершить до пяти полетов на высоте до десяти метров за весь период исследований.
- Оснащенный двумя камерами, он способен зависать в воздухе до 30 секунд для фотографирования местности.
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