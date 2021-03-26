Только подготовка к первому полету вертолета Ingenuity будет длиться 6 марсианских дней, которые несколько длиннее, чем земные.

Вертолет Ingenuity готовится к своему первому путешествию на Марсе, которое он совершит в следующем месяце. Это станет первым в истории контролируемым полетом на другой планете.

Однако, как пишет Newsweek, Ingenuity придется преодолеть ряд препятствий в этот уникальный исторический момент. Сейчас вертолет прицеплен к корпусу ровера Perseverance. Хотя щит из углеродного волокна, который защищал летательный аппарат во время приземления, уже отцепили.

Читайте такжеЗвуки с Марса: в NASA опубликовали запись марсохода с Красной планетыВ NASA планируют провести первый тестовый полет не ранее, чем 8 апреля. Но сначала ровер должен безопасно доехать до зоны полета. Это участок на поверхности Марса площадью 10 на 10 метров, который выбрали за его ровный ландшафт, на котором нет видимых препятствий. Там у вертолета Ingenuity будет 30 марсианских дней (которые равны примерно 31 земному дню), чтобы выполнить тестовый полет.

Прежде чем взлететь, Ingenuity нужно поместить строго посередине зоны полета. Как только команда в NASA подтвердит его местонахождение, начнется развертывание вертолета.

"Как и все, что связано с этим вертолетом, все эти действия никогда раньше выполнялись. Как только мы начнем процесс развертывания, назад пути уже не будет. Все действия строго координируются, они необратимы и зависимы друг от друга. Если появится хотя бы намек на то, что что-то может пойти не так, как мы ожидали, мы можем решить отложить работу на марсианский день или больше, пока не поймем лучше, что происходит", - сказал руководитель по управлению вертолетом в программе марсохода Perseverance Фара Алибей.

В целом, процесс развертывания Ingenuity займет около 6 марсианских дней. Поскольку каждый этап будет выполняться медленно и плавно, пока аппарат не будет в состоянии, готовом к полету. К пятому дню вертолет будет висеть под ровером на расстоянии примерно пяти дюймов над поверхностью Марса. На этом этапе он будет подключен к Perseverance только одним болтом и несколькими десятками крошечных электрических контактов.

Читайте такжеМаск собирается посадить свои ракеты на Марс до 2030 года"Как только мы отсоединим кабель между ним и Perseverance и преодолеем эти последние пять дюймов к поверхности, наш большой друг должен будет отъехать как можно быстрее, чтобы лучи солнца еще попали на солнечные панели и начали заряжать батареи вертолета", - сказал главный инженер марсианского вертолета из Лаборатории реактивного движения NASA Боб Баларам, который и построил аппарат.

На шестой день операторы в NASA проверят, все ли четыре опоры вертолета твердо стоят на поверхности Марса. Тогда команда позаботится, чтобы ровер стоял на расстоянии примерно 5 метров от Ingenuity. Это позволит обоим аппаратам поддерживать связь с помощью бортовых радио-систем. Как только все эти этапы будут успешно преодолены, 30-дневный период полетов на Марсе начнется.

Newsweek пишет, что даже если вертолет дойдет до этого этапа, нет никакой гарантии, что он сможет выполнить тестовый полет. Ведь сделать это на Марсе гораздо сложнее, чем на Земле. Плотность атмосферы Красной планеты равна примерно 1% от плотности земного воздуха у поверхности. В то же время, у Марса есть сильная гравитация, хотя ее сила равна трети от силы земной.

Читайте такжеМарсоход Perseverance заснял на поверхности планеты "пылевого дьявола" (видео)Чтобы иметь возможность летать в таких условиях, NASA сконструировал Ingenuity так, чтобы он был очень легким. А его пропеллер вращается чрезвычайно быстро. Вертолет Ingenuity весит менее 1,8 килограмма. А лезвия его пропеллера длиной 1,2 метра движутся со скоростью 2300-2900 оборотов в минуту.

"Это примерно в 10 раз быстрее, чем вертолеты работают на Земле", - сказал менеджер проекта марианского вертолета МиМи Онг.

Инженеры также установили на вертолет внутреннюю систему обогрева, чтобы поддерживать операционную температуру во время холодных ночей на Марсе. В темное время суток температура в районе кратера Езеро, где приземлился марсоход Perseverance, может опуститься до 90 градусов по Цельсию ниже нуля.

Марсоход Perseverance: что известно

19 февраля NASA высадило марсоход Perseverance на поверхность Марса.

После успешного приземления марсоход приступил к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для последующих миссий. Эта программа продлится 2 года, хотя ученые надеются продлить ее срок.

Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложным рельефом местности.

В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.

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Перевод: Лесь Дымань