Старт корабля Crew Dragon на ракете-носителе Falcon 9 запланирован на 22 апреля.

NASA на следующей неделе впервые отправит астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), используя многоразовый корабль и многоразовую первую ступень ракеты-носителя одновременно.

Читайте такжеNASA во второй раз отложило первый полет вертолета Ingenuity на Марс Об этом сообщила руководитель программы пилотируемых полетов Кэти Лудерс. Старт корабля Crew Dragon на ракете-носителе Falcon 9 запланирован на 22 апреля.

«Впервые мы будем использовать и многоразовую капсулу, и многоразовую первую ступень», - сказала Лудерс на предстартовом брифинге NASA, передает «РИА Новости».

К МКС отправятся астронавты NASA Роберт Кимбро и Меган Макартур, а также французский астронавт Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.

При подготовке к полету была выявлена техническая проблема (отклонение в показателях, фиксируемых во время загрузки топлива в ракету), однако специалисты намерены устранить ее до запуска. Прибывший на МКС в ноябре Crew Dragon Resilience покинет станцию 28 апреля. На нем астронавты Шэннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Соити Ногучи отправятся на Землю.

Полеты к МКС

До 2020 года девять лет на МКС могли долететь только российские корабли «Союз». Однако 30 мая 2020 года состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Ракета с первым в истории частным пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома Космического центра им. Дж. Кеннеди во Флориде, а затем успешно состыковалась с МКС.

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Автор: Ирина Погорелая