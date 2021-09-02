Такие бури случаются примерно 600 раз за 1 солнечный цикл (11 лет).

Солнце выбросило в сторону Земли раскаленную плазму. Теперь ученые прогнозируют геомагнитные бури, первая состоялась 1 сентября. А сегодня, 2 сентября, пузырь перегретого газа создаст сильную бурю и может вызвать яркие полярные сияния.

Об этом сообщает издание earthsky.

Так, 28 августа Солнце отправило в сторону Земли два перегретых пузыря газа, которые еще называют выбросами корональной массы. Раскаленная плазма уже приблизилась к Земле. Теперь, 2 сентября, ожидается вторая волна геомагнитных бурь.

Такие вспышки плазмы на Солнце случаются довольно редко - около 600 раз за 1 солнечный цикл, который составляет 11 лет. Геомагнитные бури не несут угрозы для человечества и техники. Выброс перегретого газа не влияет на работу спутников.

По мнению экспертов, единственное следствие вспышек плазмы - красивые полярные сияния, которые можно будет увидеть в некоторых регионах США.

Вспышки на Солнце не представляют угрозы для людей, а также для техники. Эксперты утверждают, что вспышки недостаточно сильны, чтобы вывести из строя спутники или электросети.

Читайте такжеУченые сравнили вакцины Moderna и Pfizer - стало известно, какая дает больше антителЕдинственное ожидаемое следствие выброса корональной массы - это красивые полярные сияния в высоких широтах. Однако известно, что такие бури могут повлиять на людей, страдающих от проблем с сердцем.

Ранее УНИАН уже сообщал о прогнозе магнитных бурь на сентябрь 2021. Ученые рассказали, когда ударит по сосудам и как с этим справиться.

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Автор: Полина Кузенко