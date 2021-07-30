Сейчас украинские COVID-сертификаты уже согласились признать Венгрия, Греция, Молдова и Турция.

В приложении "Дія" появились сертификаты о вакцинации от коронавируса для привитых украинцев. Впрочем, они пока находятся на бета-тестировании.

Как рассказал в эфире Громадського радіо руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник, сейчас COVID-сертификаты еще не гарантируют возможности выезда за границу.

По его словам, COVID-сертификаты все еще находятся на бета-тестировании. У них нашли некоторые недостатки. В частности, они связаны с взаимодействием с e-health.

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"Надеюсь, через несколько недель они уже будут доступны в "Дії". Но это не значит, что по ним уже можно будет ехать за границу", – подчеркнул он.

Также Баник отметил, для того, чтобы украинский COVID-сертификат еще признавали за рубежом, нужно не только настроить его технически. Для этого надо подписать соглашения с другими странами о признании этого документа.

Сейчас украинские COVID-сертификаты уже согласились признать Венгрия, Греция, Молдова и Турция.

Справка УНИАН. С 5 июля первым пользователям приложения "Дія" стали доступны цифровые COVID-сертификаты вакцинации, а также международные свидетельства о прививках.

Путешествовать в другие страны уже можно с Международным свидетельством о вакцинации, а вот COVID-сертификат такой возможности пока не обеспечивает.

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Автор: Виктория Гордиенко