Магнитная буря средней силы ожидается в начале июня.

Сотрудники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за состоянием Солнца. В дни повышенной солнечной активности на Земле возникают опасные для здоровья магнитные бури. Они бывают разными по мощности и продолжительности. Первая такая буря в июне накроет Землю уже в начале месяца.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ближайшая магнитная буря

Однодневная магнитная буря накроет Землю в пятницу 2 июня. Её мощность достигнет уровня 4 балла, что делает её средней по силе буре. Самой высокой солнечная активность будет во второй половине дня и вечером.

Видео дня

Следующая однодневная магнитная буря ожидается в субботу10 июня.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Влияние магнитных бурь на здоровье очень индивидуально для каждого человека. Сильнее всего последствия бурь ощущают метеочувствительные люди и обладатели хронических болезней, а также беременные женщины и пожилые.

Симптомы недомогания во время магнитной бури также могут быть самыми разными, но чаще всего встречаются такие:

тошнота;

головная боль;

головокружение;

повышенное давление;

боль в животе;

повышенная температура;

боль в мышцах и суставах;

слабость;

бессонница;

обострение хронических заболеваний.

Большинство людей переносят магнитные бури достаточно легко, испытывая лишь один или пару симптомов из перечисленных выше.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Чтобы опасные даты прошли для вас незаметно, соблюдайте правила здорового образа жизни в дни магнитной бури:

Ешьте меньше жирной, жареной и острой пищи, но больше сезонных фруктов, овощей и зелени.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна, энергетиков. Пейте больше воды, зеленого чая и компота.

Проводите больше времени на свежем воздухе. Желательно заняться зарядкой на улице или хотя бы просто прогуляться пешком.

Пока вы в помещении - регулярно проветривайте комнату.

Постарайтесь меньше нервничать, не влезайте в конфликты.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Если плохое самочувствие мешает вам выполнять работу, то возьмите больничный и устройте себе день отдыха.

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