На Земле бушует пятидневная магнитная буря.

На Земле бушует пятидневная магнитная буря, которая может повлиять на здоровье некоторых людей.

Магнитная буря - это изменения магнитного поля Земли, которые вызваны повышенной солнечной активностью. В период геомагнитных колебаний возможны нарушения работы систем связи. Некоторые люди очень восприимчивы к изменениям магнитного поля Земли.

Когда будут магнитные бури в марте 2021 года

Ранее специалисты сообщали, что магнитная буря продлится три дня - с 19 по 21 марта. Однако сегодня прогнозы обновились. Повышенная солнечная активность будет наблюдаться ещё два дня - во вторник, 23 марта, и в среду, 24 марта. Таким образом, магнитная буря продлится пять дней, однако солнечная активность будет слабой.

Более мощная геомагнитная буря ожидает нас в конце марта - с 28 по 30 марта. Эта буря достигнет уровня G1 и будет более ощутимой для метеочувствительных людей. В первой половине апреля "штормить" будет часто: 2 апреля, 8-10 апреля и 16-17 апреля ожидаются магнитные бури разной силы.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Влиянию бурь сильнее всего подвержены люди с уязвимой сердечно-сосудистой системой: пожилые, метеочувствительные, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Во время геомагнитной бури могут возникать следующие неприятные симптомы: головная боль, головокружение боль в спине и мышцах, тошнота, усталость, бессоница, повышенная раздражительность, скачки артериального давления, обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правильного образа жизни на период солнечных всплесков.

Откажитесь от крепкого чая, кофе, спиртных напитков. Замените их травяным чаем.

На время бури откажитесь от вредных привычек, ограничьте употребление спиртного.

Не нервничайте и исключите источники стресса на период бури.

Ложитесь спать в одно и то же время, постарайтесь высыпаться.

Проводите больше времени на свежем воздухе, чаще ходите пешком.

Если ваше самочувствие сильно ухудшится - обратитесь к врачу и возьмите больничный.

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Автор: Екатерина Пулатова