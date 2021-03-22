Магнитные бури в Украине в марте 2021 / фото atn.ua

На Земле бушует пятидневная магнитная буря, которая может повлиять на здоровье некоторых людей.

Магнитная буря - это изменения магнитного поля Земли, которые вызваны повышенной солнечной активностью. В период геомагнитных колебаний возможны нарушения работы систем связи. Некоторые люди очень восприимчивы к изменениям магнитного поля Земли.

Когда будут магнитные бури в марте 2021 года

Геомагнитные бури в марте 2021 / скриншот tesis.lebedev.ru

Ранее специалисты сообщали, что магнитная буря продлится три дня - с 19 по 21 марта. Однако сегодня прогнозы обновились. Повышенная солнечная активность будет наблюдаться ещё два дня - во вторник, 23 марта, и в среду, 24 марта. Таким образом, магнитная буря продлится пять дней, однако солнечная активность будет слабой.

Более мощная геомагнитная буря ожидает нас в конце марта - с 28 по 30 марта. Эта буря достигнет уровня G1 и будет более ощутимой для метеочувствительных людей. В первой половине апреля "штормить" будет часто: 2 апреля, 8-10 апреля и 16-17 апреля ожидаются магнитные бури разной силы.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Влиянию бурь сильнее всего подвержены люди с уязвимой сердечно-сосудистой системой: пожилые, метеочувствительные, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Во время геомагнитной бури могут возникать следующие неприятные симптомы: головная боль, головокружение боль в спине и мышцах, тошнота, усталость, бессоница, повышенная раздражительность, скачки артериального давления, обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правильного образа жизни на период солнечных всплесков.

  • Откажитесь от крепкого чая, кофе, спиртных напитков. Замените их травяным чаем.
  • На время бури откажитесь от вредных привычек, ограничьте употребление спиртного.
  • Не нервничайте и исключите источники стресса на период бури.
  • Ложитесь спать в одно и то же время, постарайтесь высыпаться.
  • Проводите больше времени на свежем воздухе, чаще ходите пешком.

Если ваше самочувствие сильно ухудшится - обратитесь к врачу и возьмите больничный.

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Автор: Екатерина Пулатова