На Земле бушует пятидневная магнитная буря, которая может повлиять на здоровье некоторых людей.
Магнитная буря - это изменения магнитного поля Земли, которые вызваны повышенной солнечной активностью. В период геомагнитных колебаний возможны нарушения работы систем связи. Некоторые люди очень восприимчивы к изменениям магнитного поля Земли.
Когда будут магнитные бури в марте 2021 года
Ранее специалисты сообщали, что магнитная буря продлится три дня - с 19 по 21 марта. Однако сегодня прогнозы обновились. Повышенная солнечная активность будет наблюдаться ещё два дня - во вторник, 23 марта, и в среду, 24 марта. Таким образом, магнитная буря продлится пять дней, однако солнечная активность будет слабой.
Более мощная геомагнитная буря ожидает нас в конце марта - с 28 по 30 марта. Эта буря достигнет уровня G1 и будет более ощутимой для метеочувствительных людей. В первой половине апреля "штормить" будет часто: 2 апреля, 8-10 апреля и 16-17 апреля ожидаются магнитные бури разной силы.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Влиянию бурь сильнее всего подвержены люди с уязвимой сердечно-сосудистой системой: пожилые, метеочувствительные, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.
Во время геомагнитной бури могут возникать следующие неприятные симптомы: головная боль, головокружение боль в спине и мышцах, тошнота, усталость, бессоница, повышенная раздражительность, скачки артериального давления, обострение хронических заболеваний.
Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правильного образа жизни на период солнечных всплесков.
- Откажитесь от крепкого чая, кофе, спиртных напитков. Замените их травяным чаем.
- На время бури откажитесь от вредных привычек, ограничьте употребление спиртного.
- Не нервничайте и исключите источники стресса на период бури.
- Ложитесь спать в одно и то же время, постарайтесь высыпаться.
- Проводите больше времени на свежем воздухе, чаще ходите пешком.
Если ваше самочувствие сильно ухудшится - обратитесь к врачу и возьмите больничный.
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