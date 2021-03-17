Трехдневные всплески солнечной энергии могут сказаться на здоровье.

На Землю надвигаются трехдневные геомагнитные бури, которые могут повлиять на метеочувствительных людей.

Магнитная буря - это изменения магнитного поля Земли, которые вызваны повышенной солнечной активностью. В период геомагнитных колебаний возможны нарушения работы систем связи. Бури оказывают негативное влияние на здоровье некоторых людей, поэтому нужно уметь защищать организм от их воздействия.

Когда на Земле будут магнитные бури

Трехдневная умеренная солнечная активность будет наблюдаться с пятницы, 19 марта, по воскресенье, 21 марта. В конце марта нас ожидает более мощный всплеск - "штормить" будет с воскресенья, 28 марта по вторник, 30 марта. Эта магнитная буря достигнет уровня G1 и будет более ощутимой.

Как защититься от негативного воздействия бури

Влиянию бурь сильнее всего подвержены люди с уязвимой сердечно-сосудистой системой: пожилые, метеочувствительные, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Магнитная буря может вызывать такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

скачки артериального давления;

бессоница или сонливость;

повышенная раздражительность;

боль в спине и сосудах;

сильная усталость.

Чтобы уберечь себя от влияния бури, за несколько дней до всплеска нужно придерживаться правил здорового образа жизни. Не употребляйте кофе, алкоголь и сигареты. Ложитесь спать в одно и то же время. Пейте больше травяного чая. Чаще гуляйте на свежем воздухе и исключите источники стресса. Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова