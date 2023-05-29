Называем, когда в июне будут магнитные бури и как защититься от их негативного воздействия.

Магнитные бури могут негативно влиять на наше самочувствие, из-за чего целый день будет испорчен. Ученые из солнечных лабораторий круглосуточно следят за Солнцем и делают прогнозы о таких явлениях. В период магнитной бури врачи советуют придерживаться правил здорового образа жизни для хорошего самочувствия.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда магнитные бури в июне 2023 - самые опасные даты

В июне ожидается пять магнитных бурь. Первая из них ожидается 2 июня, следующие - 10 и 16 июня. Эти бури будут однодневными и слабыми по силе (4 балла).

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Затем сильная буря мощностью 5 баллов продлится три дня подряд - с 18 по 20 июня.

Последний день месяца - 30 июня - снова отметится повышенной солнечной активностью. Мощность этой бури составит 4 балла.

Как влияет на человека магнитная буря

Влияние магнитных бурь на здоровье очень индивидуально. Наиболее уязвимы перед этими явлениями метеозависимые, пожилые, хронически больные люди, а также беременные женщины.

Симптомы недомогания во время магнитных бурь могут быть самыми разными. Чаще всего встречаются такие недуги:

повышенная температура;

головокружение;

головная боль;

тошнота и рвота;

боль в животе;

боль в спине, мышцах и суставах;

повышенное или пониженное давление;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

общая слабость.

Наиболее чувствительные к колебаниям солнечной активности люди в дни бури иногда нуждаются в постельном режиме.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, соблюдайте правила здорового образа жизни в период бури.

Пейте больше воды, зеленого и травяного чая, а употребление кофе, алкоголя и энергетиков ограничьте.

Ешьте больше сезонных продуктов и меньше жирной, жареной, мучной и острой пищи.

Откажитесь от курения сигарет и кальяна.

Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.

Увеличьте физическую активность. Займитесь зарядкой или как минимум чаще ходите пешком.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, в том числе и на выходных.

Постарайтесь меньше нервничать. Не участвуйте в конфликтах.

Следуйте этим правилам, и сможете легко пережить даже сильные магнитные бури. Но если самочувствие сильно ухудшилось - стоит взять больничный и отдохнуть.

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