Магнитные бури могут негативно влиять на наше самочувствие, из-за чего целый день будет испорчен. Ученые из солнечных лабораторий круглосуточно следят за Солнцем и делают прогнозы о таких явлениях. В период магнитной бури врачи советуют придерживаться правил здорового образа жизни для хорошего самочувствия.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда магнитные бури в июне 2023 - самые опасные даты
В июне ожидается пять магнитных бурь. Первая из них ожидается 2 июня, следующие - 10 и 16 июня. Эти бури будут однодневными и слабыми по силе (4 балла).
Затем сильная буря мощностью 5 баллов продлится три дня подряд - с 18 по 20 июня.
Последний день месяца - 30 июня - снова отметится повышенной солнечной активностью. Мощность этой бури составит 4 балла.
Как влияет на человека магнитная буря
Влияние магнитных бурь на здоровье очень индивидуально. Наиболее уязвимы перед этими явлениями метеозависимые, пожилые, хронически больные люди, а также беременные женщины.
Симптомы недомогания во время магнитных бурь могут быть самыми разными. Чаще всего встречаются такие недуги:
- повышенная температура;
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- боль в животе;
- боль в спине, мышцах и суставах;
- повышенное или пониженное давление;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний;
- общая слабость.
Наиболее чувствительные к колебаниям солнечной активности люди в дни бури иногда нуждаются в постельном режиме.
Как защититься от магнитных бурь
Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, соблюдайте правила здорового образа жизни в период бури.
- Пейте больше воды, зеленого и травяного чая, а употребление кофе, алкоголя и энергетиков ограничьте.
- Ешьте больше сезонных продуктов и меньше жирной, жареной, мучной и острой пищи.
- Откажитесь от курения сигарет и кальяна.
- Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
- Увеличьте физическую активность. Займитесь зарядкой или как минимум чаще ходите пешком.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
- Постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, в том числе и на выходных.
- Постарайтесь меньше нервничать. Не участвуйте в конфликтах.
Следуйте этим правилам, и сможете легко пережить даже сильные магнитные бури. Но если самочувствие сильно ухудшилось - стоит взять больничный и отдохнуть.