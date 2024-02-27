В марте ожидается несколько опасных для метеозависимых дней.

Работники лабораторий солнца ведут постоянное наблюдение за нашей звездой. Они предупреждают людей об опасных явлениях. Когда на солнце фиксируется повышенная активность, на Земле могут возникать опасные для людей бури. Мы рассказали, когда ожидаются магнитные бури в марте 2024 года, и как защититься от их воздействия.

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Что такое магнитная буря

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ожидаются магнитные бури в марте

В течение месяца суммарно ожидается 10 опасных дней. Первая геомагнитная буря в марте продлится 3-4 числа и будет слабой по мощности. Затем сильная магнитная буря прогнозируется 9-10 марта. Следующую повышенную солнечную активность стоит ждать 15-16 марта. Однодневная слабая магнитная буря будет 22 марта. Последняя в марте буря прогнозируется 26-28 марта - активность Солнца в первый день будет слабой, а затем усилится.

Важно отметить, что прогноз бурь на такой длительный период является неточным и может меняться со временем.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Ученые не пришли к единому мнению насчет того, как влияют на человека магнитные бури. Исследования выявили ухудшение самочувствия из-за таких бурь у пилотов, пассажиров самолетов и космонавтов, то есть людей, которые находятся на большой высоте. С другой стороны, метеочувствительные люди часто жалуются на плохое самочувствие именно в дни бурь.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Сильнее всего магнитные бури влияют на метеочувствительных, пожилых, хронически больных людей и беременных женщин. Симптомы магнитной бури могут быть самыми разными, но чаще всего встречаются такие:

головная боль;

головокружение;

тошнота и рвота;

боль в суставах и мышцах;

высокая температура;

повышенное давление;

бессонница.

Серьезное недомогание в такие дни - редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни:

Пейте больше воды - не менее 1,5 л жидкости в сутки.

Больше времени проводите на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.

Ешьте меньше жареных, жирных, острых и соленых продуктов, но больше овощей, зелени, рыбы, орехов.

Уменьшите употребление кофе, алкоголя, энергетиков, постарайтесь выкуривать меньше сигарет.

Займитесь зарядкой.

Постарайтесь меньше нервничать, исключите из жизни источники стресса и не участвуйте в конфликтах.

Если самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу. За признаки магнитной бури могут быть приняты симптомы других заболеваний.

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