Излучение от вспышки достигнет нашей планеты уже 8 марта.

На Солнце произошла вспышка, поэтому в ближайшее время на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, извержение произошло около 20:00 UTC (22:00 по Киеву - УНИАН) 5 марта. Во время вспышки произошел крупный выброс корональной массы, который, как ожидается, слегка заденет Землю в конце дня 8 марта. Также 9 марта возможны небольшие геомагнитные бури класса G1.

Ученые проанализировали событие и установили, что большая часть выбросов, вероятно, пройдет к югу и за орбитой Земли. Однако в конце 8 - начале 9 марта часть выброса слегка все же задеть Землю.

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Также 6 марта произошла еще одна вспышка. Анализ ее продолжается, однако ученые предполагают, что большая часть выбросов не достигнет Земли.

Ожидается, что активность Солнца продолжится на низком уровне, с небольшой вероятностью вспышек класса М до 9 марта.

Что такое магнитные бури и как они влияют на нас

Магнитные бури - это явление в верхних слоях атмосферы и магнитосферы Земли, вызванное взаимодействием заряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Магнитные бури могут вызывать некоторые физиологические и психологические изменения у людей. Некоторые исследования связывают их с ухудшением сна, изменениями артериального давления и даже повышением уровня стресса. Некоторые люди сообщают о головных болях, раздражительности и изменениях настроения в периоды магнитных бурь.

Некоторые считают, что магнитные бури могут влиять на биоритмы организма, что приводит к временным расстройствам. Несмотря на это, научные исследования в этой области все еще требуют дополнительных подтверждений.

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