Низкая околоземная орбита может оказаться переполненной примерно 100 000 спутников.

Китай планирует разработать систему управления космическим движением для эффективного использования низкой околоземной орбиты. Об этом сообщили представители Центра наблюдения за Землей и обработки данных Китайского национального космического управления (CNSA), пишет South China Morning Post.

По прогнозам, низкая околоземная орбита может оказаться переполненной примерно 100 000 спутников. По данным издания, из-за этого необходимо улучшить управление космическим трафиком.

В связи с этим CNSA разрабатывает систему управления для лучшей организации размещения и эксплуатации спутников. В центре предупредили, что без таких мер дублирующиеся проекты и конкуренция могут подорвать рост отрасли.

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Отмечено, что космическая отрасль сталкивается с большими рисками из-за отсутствия более эффективного управления движением спутников. Из-за этого китайское правительство планирует оказать поддержку коммерческому космическому сектору, который строит несколько крупных спутниковых сетей.

Базирующаяся в Шанхае компания Spacecom Satellite Technology строит сеть связи G60 Starlink, которая будет включать около 15 000 спутников. Из них 648 будут на орбите к концу 2025 года. Аналогичные проекты в стадии реализации включают Guowang Constellation от China Satellite Network Group. Сеть связи будет включать 12 992 спутника. Также в Китае есть проект Honghu-3 от LandSpace, нацеленный на запуск 10 000 спутников.

По данным издания, CNSA объявила о создании Альянса коммерческих космических инноваций, призванного сотрудничать с отраслевыми организациями и компаниями для решения таких проблем, как использование ресурсов, нормативные стандарты и плохая координация в секторе коммерческой космонавтики.

Альянс создают для обеспечения быстрого и безопасного развития коммерческой космической отрасли. Ключевым направлением станет передача и применение обширного опыта, накопленного государственными компаниями, особенно в сферах ракетных и спутниковых технологий.

Также альянс сосредоточится на удовлетворении потребностей в быстрых запусках, содействии широкомасштабному сетевому взаимодействию и операциям. После того, как спутники окажутся на орбите, обеспечение предотвращения столкновений, координация между спутниками и безопасное сотрудничество с международными поставщиками станут ключевыми приоритетами.

Космическая программа Китая

Как писал УНИАН, Китай стремительно наращивает свой военный потенциал и готовится к войне в космосе.

По данным Washington Times, Пекин стремится получить возможность для уничтожения американских спутников в будущем потенциальном конфликте.

Издание Interesting Engineering писало, что китайские исследователи придумали, как быстро уничтожить тысячи спутников Starlink. Они смоделировали космическую операцию по перехвату спутниковой группировки Starlink и выводу ее из строя.

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