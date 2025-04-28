Китай планирует разработать систему управления космическим движением для эффективного использования низкой околоземной орбиты. Об этом сообщили представители Центра наблюдения за Землей и обработки данных Китайского национального космического управления (CNSA), пишет South China Morning Post.
По прогнозам, низкая околоземная орбита может оказаться переполненной примерно 100 000 спутников. По данным издания, из-за этого необходимо улучшить управление космическим трафиком.
В связи с этим CNSA разрабатывает систему управления для лучшей организации размещения и эксплуатации спутников. В центре предупредили, что без таких мер дублирующиеся проекты и конкуренция могут подорвать рост отрасли.
Отмечено, что космическая отрасль сталкивается с большими рисками из-за отсутствия более эффективного управления движением спутников. Из-за этого китайское правительство планирует оказать поддержку коммерческому космическому сектору, который строит несколько крупных спутниковых сетей.
Базирующаяся в Шанхае компания Spacecom Satellite Technology строит сеть связи G60 Starlink, которая будет включать около 15 000 спутников. Из них 648 будут на орбите к концу 2025 года. Аналогичные проекты в стадии реализации включают Guowang Constellation от China Satellite Network Group. Сеть связи будет включать 12 992 спутника. Также в Китае есть проект Honghu-3 от LandSpace, нацеленный на запуск 10 000 спутников.
По данным издания, CNSA объявила о создании Альянса коммерческих космических инноваций, призванного сотрудничать с отраслевыми организациями и компаниями для решения таких проблем, как использование ресурсов, нормативные стандарты и плохая координация в секторе коммерческой космонавтики.
Альянс создают для обеспечения быстрого и безопасного развития коммерческой космической отрасли. Ключевым направлением станет передача и применение обширного опыта, накопленного государственными компаниями, особенно в сферах ракетных и спутниковых технологий.
Также альянс сосредоточится на удовлетворении потребностей в быстрых запусках, содействии широкомасштабному сетевому взаимодействию и операциям. После того, как спутники окажутся на орбите, обеспечение предотвращения столкновений, координация между спутниками и безопасное сотрудничество с международными поставщиками станут ключевыми приоритетами.
Космическая программа Китая
Как писал УНИАН, Китай стремительно наращивает свой военный потенциал и готовится к войне в космосе.
По данным Washington Times, Пекин стремится получить возможность для уничтожения американских спутников в будущем потенциальном конфликте.
Издание Interesting Engineering писало, что китайские исследователи придумали, как быстро уничтожить тысячи спутников Starlink. Они смоделировали космическую операцию по перехвату спутниковой группировки Starlink и выводу ее из строя.