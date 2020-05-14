Google закрывает один из популярных сервисов

Речь идет о Google Play Music.

Компания Google закрывает сервис по прослушиванию и поиску музыки Google Play Music и рекомендует пользователям переходить на другой – YouTube Music.

Об этом говорится в сообщении блога Google.

Компания дала время на перенос своих музыкальных библиотек в YouTube, в течение которого будет активно информировать пользователей тематическими сообщения с указаниями, как это сделать быстро и легко.

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Все пользователи Google Play Music вскоре получат электронное письмо с подробными инструкциями о том, как начать перенос полной истории и контента Google Play Music, а также подкастов в свои новые дома.

Для того, чтобы перенести музыку в YouTube Music, нужно скачать соответствующее приложение, нажать кнопку переноса – и все загрузки, покупки, добавленные песни и альбомы, а также персональные плейлисты и настройки сразу будут перенесены.

Обновленные рекомендации появятся на домашней странице YouTube Music. Компания сообщит электронной почтой и уведомлениями, когда перенос медиатеки будет завершен, а музыка будет находиться во вкладке «Библиотека».

Как сообщал УНИАН, Twitter отныне маркирует специальным значком уведомления пользователей о COVID-19, которые вводят в заблуждение.