Twitter отныне маркирует потенциальные фейки о коронавирусе
Twitter отныне маркирует специальным значком уведомления пользователей о COVID-19, которые вводят в заблуждение.
Об этом сообщает Vox.
Модераторы будут рассматривать такие твиты трёхступенчато. Конкретные действия будут зависеть от того, считает ли компания эти сообщения такими, что вводят в заблуждение, являющимися оспариваемыми или не проверенными.
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Twitter будет маркировать эти сообщения специальным значком или предупреждением – все зависит от того, насколько серьезными являются претензии. Крайняя мера – удаление.
Весь твит может быть заблокирован с пометкой о том, что его содержание "противоречит рекомендациям экспертов в сфере здравоохранения".
Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня и будут применены уже к новым сообщениям.
Одновременно под заметками с «умеренным вредом» компания будет вставлять ссылку на официальную и достоверную информацию. Пользователи также смогут получить актуальные данные о COVID-19, щелкнув на отметке с твитом.
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