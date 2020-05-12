Twitter отныне маркирует потенциальные фейки о коронавирусе

Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня и будут применены уже к новым сообщениям.

Twitter отныне маркирует специальным значком уведомления пользователей о COVID-19, которые вводят в заблуждение.

Об этом сообщает Vox.

Модераторы будут рассматривать такие твиты трёхступенчато. Конкретные действия будут зависеть от того, считает ли компания эти сообщения такими, что вводят в заблуждение, являющимися оспариваемыми или не проверенными.

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Twitter будет маркировать эти сообщения специальным значком или предупреждением – все зависит от того, насколько серьезными являются претензии. Крайняя мера – удаление.

Весь твит может быть заблокирован с пометкой о том, что его содержание "противоречит рекомендациям экспертов в сфере здравоохранения".

Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня и будут применены уже к новым сообщениям.

Одновременно под заметками с «умеренным вредом» компания будет вставлять ссылку на официальную и достоверную информацию. Пользователи также смогут получить актуальные данные о COVID-19, щелкнув на отметке с твитом.

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