В аквариуме более трех лет не было ни одного самца, что озадачило ученых.

Сотрудники аквариума в Шривпорте, штат Луизиана, США, стали свидетелями уникального явления. В воде, где более трех лет не было ни одного самца, вылупилась молодая акула, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что малыш по имени Йоко вылупился из яйца 3 января. Это событие стало загадкой для ученых, которым пришлось по-другому взглянуть на репродуктивный процесс этих рыб.

Сотрудники аквариума не исключает, что яйцо могло оставаться незамеченным в течение двух месяцев, прежде чем его нашли, подчеркнули в издании. Его поместили в специальное карантинное помещение сразу после обнаружения, чтобы обеспечить лучшие условия для его последующего вылупления.

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Удивительно то, что две самки калифорнийских раздувающихся акул, которые живут в аквариуме, не контактировали с самцами более трех лет. Поэтому ученые решили выяснить, как это произошло.

Одним из вариантов является то, что потомство появилось в результате партеногенеза. В издании объяснили, что это редкая форма бесполого размножения, при которой яйцеклетка развивается в новую особь без оплодотворения.

Также Йоко могла вылупиться из гнезда из-за отсроченного оплодотворения. В этом случае яйцеклетка оплодотворяется спустя долгое время после спаривания.

Чтобы определить точную природу этого замечательного репродуктивного события, аквариум планирует провести анализ кариотипа Йоко, когда она станет достаточно большой для взятия крови, что ожидается в ближайшие месяцы, добавили в издании.

"Эта ситуация предоставляет уникальную возможность изучить устойчивость этого вида. Мы стремимся подтвердить, был ли этот случай действительно результатом партеногенеза или же он возник из-за отсроченного оплодотворения. Любая из этих возможностей имеет значительные последствия для нашего понимания размножения акул", - сказал журналистам Грег Баррик, куратор живых животных в аквариуме Шривпорта.

По словам сотрудников аквариума, Йоко прекрасно себя чувствует и находится под пристальным наблюдением персонала. Тем не менее нельзя недооценивать трудности, с которыми могут столкнуться акулы в раннем возрасте.

Другие открытия ученых

Ранее ученые приблизились к открытию динозавров возрастом более 230 миллионов лет. Отмечается, что в районе экватора наблюдается огромный пробел в находках окаменелостей.

Кроме того, ученые выяснили, что недавно обнаруженный вид грибка превращает пауков в зомби. Грибок был подтвержден как новый вид и назван в честь ведущего и историка-естествоиспытателя сэра Дэвида Аттенборо.

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