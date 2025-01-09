Крошечные ножки и камуфляж: эта акула 'ходит' и может находиться на суше

Эполетовые акулы не находятся под угрозой исчезновения, их среда обитания разрушается из-за изменения климата и деятельности человека.

Когда мы думаем об акулах, то представляем себе стремительных морских хищников, рассекающих океанские глубины. Однако акула-эполет (Hemiscyllium ocellatum) разрушает эти стереотипы, пишет биолог Скотт Треверс для Forbes.

Эта небольшая акула, которая обитает в тропических водах Австралии и Папуа-Новой Гвинеи, известна своей уникальной способностью "ходить" по морскому дну и даже по суше.

Как акула "ходит"?

Эполетовые акулы передвигаются благодаря грудным и тазовым плавникам, которые они используют как "крошечные ножки". Это позволяет им ползать по коралловым рифам или даже двигаться по суше во время отливов, ища более безопасное место или источник кислорода.

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Эта способность не только интересна, но и жизненно важна. В средах, где кислорода становится мало, например, в приливных бассейнах во время отлива, эти акулы могут:

замедлять сердечный ритм;

переключаться на анаэробный метаболизм, что позволяет им выживать без кислорода в течение длительного времени.

Эполетовые акулы приспособились к жизни на коралловых рифах, которые часто остаются на суше во время отливов. Способность передвигаться в таких условиях и выдерживать низкий уровень кислорода стала ключом к их выживанию.

Ученые считают, что эта адаптация могла стать эволюционным экспериментом в направлении более земного поведения у некоторых видов.

Hemiscyllium ocellatum принадлежат к семейству бамбуковых акул, родословная которых берет начало еще с позднего юрского периода. Их способность адаптироваться к изменениям среды сделала их долгожителями в эволюционной истории, несмотря на многочисленные массовые вымирания.

Другие интересные особенности:

1. камуфляж: характерные пятна, похожие на эполеты, имитируют глаза и отпугивают хищников;

2. регенерация: они быстро заживляют травмы, полученные на рифах;

3. размер: длина до 90 см, что делает их сравнительно небольшими акулами;

4. охота: ночные хищники, которые охотятся на ракообразных, червей и мелкую рыбу, используя острое обоняние и электрорецепцию.

Несмотря на то, что эполетовые акулы не находятся под угрозой исчезновения, их среда обитания разрушается из-за изменения климата и деятельности человека. Потеря коралловых рифов может серьезно повлиять на их выживание.

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