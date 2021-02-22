Эта галактика известна астрономам своим странным внутренним движением.

Ученые показали впечатляющую галактику NGC4826, которая расположена в созвездии Волосы Беренисы.

Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble и опубликован на сайте обсерватории.

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По данным ученых, эта галактика находится от нас на расстоянии 17 миллионов световых лет. Ее часто называют галактикой "Черный глаз" или "Дурной глаз" из-за темной полосы пыли, которая проходит через яркое ядро.

NGC4826 известна астрономам своим странным внутренним движением. Газ во внешних областях этой галактики и газ во внутренних областях вращаются в противоположных направлениях. А в области столкновения встречно вращающихся газов образуются новые звезды.

Эта галактика была впервые обнаружена в 1779 году английским астрономом Эдвардом Пиготтом.

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Перевод: Екатерина Лиманская