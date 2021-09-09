По результатам исследования Харьковского ІТ-кластера, объемы продаж в отрасли за два года выросли в полтора раза и достигли суммы 1,5 млрд долларов.

45 тысяч работников ІТ-сферы, 511 компаний, средняя зарплата на уровне 2260 долларов в месяц – таковы данные исследования по индустрии информационных технологий в Харькове. По расчетам KHARKIV IT RESEARCH 2021 объем продаж по сравнению с позапрошлым годом увеличится на 53% и достигнет суммы в полтора миллиарда долларов. Подобная динамика позволяет говорить, что Харьков превращается в одну из ведущих ІТ-площадок в Восточной Европе.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров охарактеризовал исследование как важную аналитическую работу, которая поможет и державе, и всему IT-сообществу лучше понять возможности, потребности и перспективы региона в плане развития high tech. "Исследования в очередной раз показали, насколько мощным и перспективным является Харьков в плане развития IT. Благодарен Харьковскому ІТ кластеру, который является одним из самых активных объединений в отрасли и отстаивает позицию всех участников рынка", - сказал Михаил Федоров.

В свою очередь, руководитель Харькова Игорь Терехов отметил, что успех города в сфере ІТ был предопределен образовательным профилем местных вузов.

"Это объясняется исторически – наши вузы выпускают лучших специалистов в отрасли. Мы понимаем, что Харьков является городом молодых продвинутых людей, это наше конкурентное преимущество. Поэтому особое внимание уделяем тому, чтобы создать им максимально комфортные условия для жизни. Чтобы молодежь не хотела уезжать из Харькова. Чтобы город привлекал таланты со всей страны. У нас лучшие в Украине парки, отличная транспортная инфраструктура, мы стремимся сделать харьковскую мэрию самой открытой и прозрачной – в том числе, используя современные цифровые технологии", - заявил Игорь Терехов.

В целом, Харьков по общим объемам и по темпам развития опережает остальные ІТ-локации страны, а по концентрации специалистов в данной сфере находится на одном уровне с Киевом.

"Мы не экспортируем сырье. Мы создаем качественные ІТ-решения и ІТ-продукты, на которые есть глобальный спрос. Одновременно мы постоянно инвестируем в свою страну, тратя заработанные деньги в Украине и создавая таким образом рабочие места вне индустрии", - сказал Александр Медовой, глава Наблюдательного совета Харьковского ІТ кластера, основатель компании AltexSoft.

В последние годы отрасль ІТ стала лидером не только по объемам валютной выручки, но и по объемам налогов, которые она генерирует. По прогнозам аудиторской компании KPMG, объем всех налогов, которые получает держава от работы ІТ-отрасли в Харькове, в 2021 году достигнет отметки почти 12 млрд гривен, а к 2026 году – возрастет до 16 миллиардов.

Автор: Иван Бойко