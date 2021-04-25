Ученые провели такой эксперимент, чтобы установить, как люди смогут адаптироваться к полной изоляции и жить в подобных условиях.

Группа из 15 французов ради эксперимента прожила 40 дней в пещере Ломбрис, которая находится на западе страны.

Об этом сообщает BBC.

Восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет приняли участие в эксперименте Deep Time, где они жили без телефонов, часов и солнечного света. Добровольцы спали в палатках, производили собственную электроэнергию и не контактировали с внешним миром.

Электроэнергию добровольцы добывали при помощи велосипеда, а воду набирали из колодца, который располагался на глубине 45 метров под землей. Чтобы структурировать свой день, им приходилось полагаться на свои биологические часы и циклы сна.

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Ученые провели такой эксперимент, чтобы установить, как люди смогут адаптироваться к полной изоляции и жить в подобных условиях.

"Наше будущее на этой планете будет меняться. Мы должны научиться лучше понимать, как наш мозг способен приспосабливаться независимо от ситуации", - сказал руководитель проекта Кристиан Клот.

Одна из добровольцев, 33-летняя Марина Лансон, сказала, что эксперимент «походил на паузу» в жизни.

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Автор: Денис Прядко