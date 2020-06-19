Google запустила конкурента Pinterest

Keen рассчитан не на бесконечную прокрутку ленты новостей, а на точечное попадание в интересы пользователей путем машинного обучения сервиса.

Американская корпорация Google запустила cервис под названием Keen, представляющий из себя платформу для создания и поиска подборок с интересующим пользователя контентом наподобие Pinterest.

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Сервис доступен в интернет-браузерах и на платформе Android, сообщает kommersant.

Разработкой приложения занималось экспериментальное подразделение Google Area 12. По словам разработчиков, Keen рассчитан не на бесконечную прокрутку ленты новостей, а на точечное попадание в интересы пользователей путем машинного обучения сервиса.

Как сообщал УНИАН, 14 мая стало известно о том, что Google закрывает сервис по прослушиванию и поиску музыки Google Play Music и рекомендует пользователям переходить на другой – YouTube Music.

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