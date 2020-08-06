Google запустила сервис для передачи файлов между смартфонами

Сервис позволяет пользователям сохранить анонимность при передаче данных и закрыть доступ к файлам определенным смартфонам.

Технологическая компания Google запустила сервис Nearby Share для быстрой передачи файлов между смартфонами, которые используют операционную систему Android 6.0 от Google или более новые версии этой системы.

Читайте такжеGoogle проложит подводный кабель между США и Европой

Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

Согласно сообщению, если пользователь желает с кем-то поделиться файлами, сервис будет определять мобильные телефоны, которые находятся поблизости, и сам выбирать наиболее быстрый канал передачи данных (Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC или Wi-Fi).

Также сервис позволяет пользователям сохранить анонимность при передаче данных и закрыть доступ к файлам определенным смартфонам.

В компании подчеркнули, что сервис будет доступен автоматически для всех мобильных телефонов, где установлена операционная система Android 6.0 или более новые ее версии.

Как сообщал УНИАН, в июле компания Google запустила в тестовом режиме сервис Shoploop для онлайн-торговли товарами, которые рекламируются с помощью видеообзоров, и ввела запрет на рекламу в своем онлайн-сервисе Google Ads шпионских программ и технологий для слежки.

Справка УНИАН. Google - глобальная технологическая компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Является одной из крупнейших технологических компаний мира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram