Мутировавший ген неандертальца способствует усиленному ощущению боли - ученые

Эволюционные генетики изучили генетические изменения ДНК неандертальцев и пришли к выводу, что именно эта особая форма гена заставила их чувствовать боль.

Эволюционные генетики изучили генетические изменения ДНК неандертальцев и пришли к выводу, что именно эта особая форма гена заставила их чувствовать боль.

Поиск в базе данных полумиллиона современных британских геномов показал, что около 0,4% все еще имеют копию этого мутированного версии, пишет Science Alert.

Ученые Сванте Пяебо из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге и Хуго Зеберг из Каролинского института в Стокгольме за помощью усовершенствованной технологии секвенирования обнаружили беспрецедентные подробности ДНК, которую взяли из остатков неандертальцев.

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Среди последовательностей, расшифрованных командой, был ген, отвечающий за создание белка под названием Nav1.7. Он расположен в мембране нервной клетки и функционирует как шлюз для натрия. Он играет ключевую роль в определении точки запуска для импульсов, которые человек интерпретирует как болевые.

Этот ген, обнаруженный у некоторых людей, главным образом из Центральной и Южной Америки, а также из Европы, кодирующем натриевый ионный канал Nav1.7, который инициирует ощущение боли.

Важнейший фактор, определяющий величину боли, о которой сообщают люди - это их возраст. Наличие "неандертальского" варианта ионного канала заставляет их чувствовать боль, каким бы тот был в возрасте в восемь лет большем, чем имеющийся.

На молекулярном уровне "неандертальский" ионный канал имеет особые электрофизиологические свойства. Да, он легче активируется, поэтому люди, которые унаследовали его, сильнее чувствуют боль.

Как сообщал ранее УНИАН, современный человек выбирает себе пару так же, как и неандертальцы.

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