Голосовой помощник Siri от компании Apple утверждает, что следующая презентация компании состоится уже в этом месяце.
Читайте такжеApple анонсировала новую презентацию в июне: что покажутЕсли спросить у Siri на устройствах с американским ID «Когда следующее мероприятие Apple?», то ассистент назовет 20 апреля в качестве даты очередной презентации. Siri отправит пользователя на официальный сайт Apple за дополнительными подробностями, но пока на нем нет никакой информации о грядущем событии, передает gazeta.ru со ссылкой на The Verge.
СМИ не раз предполагали, что этой весной Apple готовит несколько новинок. По слухам, стоит ожидать презентации обновленного iPad Pro, трекинг-маячков AirTag, iMac, MacBook Pro и Mac Pro.
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