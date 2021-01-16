Вместе с тем почти половине всех работников в мире понадобится пройти различные курсы повышения квалификации и программы переподготовки.

В мире в ближайшие пять лет из-за «революции роботов» работу потеряют 85 млн человек.

Как сообщает Центр новостей ООН, эксперты Всемирного экономического форума составили список важнейших тенденций, которые будут определять ситуацию на глобальном рынке труда в ближайшие пять лет.

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Некоторые изменения произойдут вследствие пандемии, но все главные тренды так или иначе уже были обусловлены технологическим прогрессом.

Так, по мнению экспертов ВЭФ, автоматизация производства происходит гораздо быстрее, чем ожидалось. И на фоне пандемии этот процесс только ускорился. Из-за этого работу в ближайшие пять лет потеряют 85 млн человек. Ожидается, что в 2025 году работа будет распределена примерно поровну между людьми и машинами.

Также эксперты прогнозируют, что одновременно в результате «революции роботов» на глобальном рынке труда будет создано 97 млн новых рабочих мест. Большинство из них, соответственно, – в сфере искусственного интеллекта. Многие новые должности будут связаны также с созданием контента для социальных сетей. Среди других сфер деятельности, перспективных с точки зрения поиска работы – «зеленая экономика», сфера услуг, маркетинг, сфера продаж и инженерное дело.

Кроме того, по мнению экспертов ВЭФ, в ближайшие пять лет работодатели будут больше всего ценить в своих сотрудниках аналитическое мышление, креативность и гибкость. Также соискателям работы не повредят стрессоустойчивость и обучаемость.

Вместе с тем почти половине всех работников в мире понадобится пройти различные курсы повышения квалификации и программы переподготовки. Именно на дополнительном обучении сотрудников сосредоточат свои усилия наиболее конкурентоспособные компании.

Также эксперты ВЭФ прогнозируют, что примерно 84% работодателей в ближайшие пять лет переведут часть своих сотрудников на удаленную работу. Речь идет примерно о 44% рабочей силы. При этом некоторые руководители считают, что это может негативно отразиться на производительности труда, и сотрудникам понадобится время на то, чтобы адаптироваться к новым условиям.

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Автор: Виктория Токарева