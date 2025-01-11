Крошечная колония уникальных насекомых 80 лет выживала на скале посреди моря, пока люди ее не спасли.

Вымирание одного биологического вида может спровоцировать цепную реакцию в экосистеме, которая будет иметь катастрофические последствия даже для современных людей. Однако иногда природа демонстрирует невероятные примеры спасения видов, которые должны были бы уже вымереть.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс в авторской статье для Forbes рассказал, как одно кораблекрушение едва не уничтожило эндемичный вид насекомых на острове. И только природное чудо его спасло.

В 1918 году пароход Makambo сел на мель возле острова Лорд-Хау, что немного восточнее Австралии. Погиб лишь один человек, да и то случайно, когда судно уже снимали с мели. Однако настоящей трагедией эта авария стала для экосистемы острова.

Видео дня

Как рассказывает Скотт Треверс, в последующие годы на Лорд-Хау вымерли пять видов птиц и 13 видов беспозвоночных. Среди прочих геноциду подвергся эндемик острова насекомое-"палочка" Лорд-Хау (Dryococelus australis) - жук, размером с ладонь, который своим видом напоминает ветку дерева. Уже в 1920 году его считали полностью вымершим.

Виновником вымирания этих существ считают обычных крыс, которые соскочили с парохода, когда он сел на мель, и поселились на острове. Для интервентов остров стал настоящим экологическим раем, свободным от природных хищников. Насекомое-палочка острова Лорд-Хау, самое большое нелетающее насекомое в мире, оказалось слишком медленным и плохо защищенным, чтобы выжить на одном острове с крысами.

В течение нескольких месяцев некогда многочисленная популяция насекомых начала резко сокращаться и в конце концов была объявлена уничтоженной. Однако в 1960-х годах появились слухи, что этим насекомым удалось выжить на скалистом острове Пирамида Болла в 23 километрах от острова Лорд-Хау.

Эти слухи оставались неподтвержденными до 2001 года, когда австралийские исследователи смогли отыскать этих странных насекомых на Пирамиде Болла. Популяция была нестабильной, всего на этой крошечной скале посреди моря чудом выживало 24 особи. Несмотря на все трудности, насекомые цеплялись за жизнь, их выживание зависело от одного единственного зеленого куста, который обеспечивал их пищей и убежищем.

Вопрос о том, как насекомые достигли Пирамиды Болла, остается без ответа. Но генетический анализ подтвердил, что они действительно происходят с острова Лорд-Хау.

Учитывая мизерное количество насекомых, которым удалось выжить, здесь не обошлось без партеногенеза - способности некоторых видов размножаться без участия самцов. Это и стало спасением для вида, который балансирует на грани вымирания.

Повторное открытие насекомого-палочки острова Лорд-Хау вызвало глобальный интерес и немедленные усилия по сохранению вида, который очевидно мог исчезнуть окончательно в любой момент. В 2003 году две особи, которых ласково назвали Адам и Ева, были доставлены в зоопарк Мельбурна. Первоначальные попытки разведения были полны трудностей, но настойчивость окупилась.

Сегодня тысячи насекомых-палочников с острова Лорд-Хау успешно выращивают в неволе, причем особей размещают не только в Мельбурне, но и в заведениях по всему миру, включая зоопарк Сан-Диего в США и Бристольский зоопарк в Англии.

В 2019 году был реализован проект уничтожения грызунов на острове Лорд-Хау - комплексная и противоречивая инициатива. Программа оказалась успешной, и в конце 2019 года остров был объявлен свободным от крыс и мышей. Эта веха проложила путь для повторной интродукции насекомого-палочки с острова Лорд-Хау на его прародину.

"Возвращение насекомого-палочки с острова Лорд-Хау подчеркивает способность природы выживать, несмотря ни на что", - резюмирует автор публикации

Другие интересные истории о дикой природе

Как писал УНИАН, в Новой Зеландии почти полвека считалась вымершей птица такахе. Однако впоследствии выяснилось, что эта большая нелетающая птица смогла чудом выжить в глубине острова. Это "воскрешение" целого вида вдохновило новозеландцев на защиту дикой природы.

Также мы рассказывали, как Австралия объявила войну птицам эму, но после нескольких недель ожесточенных боев вынуждена была признать свое поражение и отозвать войска.

Вас также могут заинтересовать новости: