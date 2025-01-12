В той же пещере выявили десятки человеческих окаменелостей, возрастом 300 000 лет, что делает их одними из самых ранних останков Homo sapiens в Восточной Азии.

Археологи обнаружили в древней пещере на востоке Китая ископаемые останки крошечного вида кошачьих, размером меньше домашней кошки.

Как пишет Independent, исследователи из Китайской академии наук утверждают, что кошка под названием Prionailurus kurteni относилась к вымершему виду леопардовых кошек. Она была такой маленькой, что могла поместиться на ладони.

Отмечается, что вид был идентифицирован по фрагменту нижней челюсти. Его размеры сопоставимы с размерами самых маленьких современных кошек, таких как ржаво-пятнистая P rubiginosus из Южной Азии и черноногая Felis nigripes из Африки, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Annales Zoologici Fennici. Максимальная длина тела P rubiginosus и Felis nigripes составляет 48 см и 52 см, соответственно.

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"Этот вид представляет собой самого маленького из известных на сегодняшний день ископаемых представителей семейства Felidae", - говорится в исследовании, посвященном новооткрытой кошке.

Окаменелости P kurteni находили редко, поскольку их маленькие тела быстро разлагались в лесной среде, однако последняя окаменелось очень хорошо сохранилась в пещере, отмечают ученые.

Предыдущие раскопки в той же пещере выявили десятки человеческих окаменелостей, датируемых 300 000 лет назад, что делает их одними из самых ранних останков Homo sapiens в Восточной Азии.

"Неясно, входили ли эти кошки в рацион жителей пещеры Хуалундун из-за отсутствия следов человеческой разделки на челюстной кости окаменелости", — рассказал информационному агентству Синьхуа соавтор исследования Цзянцзуо Цигао.

Ранее Китае обнаружены следы динозавра-убийцы, которым 130 миллионов лет. Это трехпалый теропод, похожий на птицу, которая жила в меловом периоде.

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