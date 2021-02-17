Подать заявку можно с 31 марта до 28 мая 2021 года.

Европейское космическое агентство объявило первый за более чем 10 лет набор новых кандидатов на участие в программе подготовки астронавтов. Кроме того, впервые в истории освоения космоса организация хочет нанять на работу астронавтов с инвалидностью.

Помимо поиска профессиональных астронавтов, которые будут обучены для длительных или сложных космических полетов и наняты в качестве постоянных сотрудников, ЕКА также организовало специальный проект для параастронавтов, говорится в сообщении на сайте организации.

«Приглашаются психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицированные лица, имеющие физическую инвалидность, которая обычно не позволяет пройти отбор из-за ограничений, продиктованных использованием современного космического оборудования», — рассказали в ЕКА.

По информации агентства, это первая подобная глобальная инициатива. В ЕКА заявляют, что готовы обеспечить адаптацию профессионального оборудования для людей с ограниченными физическими возможностями, чтобы они смогли присоединиться к членам экипажа и так же выполнять свою работу.

Читайте такжеОбъявлены имена первых туристов, которые полетят в космос на Crew Dragon«Проект даст возможность полететь в космос одному или нескольким параастронавтам. Попутно он станет стимулом для инноваций и других позитивных изменений в области безопасности и эффективности космических экипажей в будущем», — отметили в ЕКА.

Для начала агентство набирает кандидатов с повреждениями ног (к примеру, из-за ампутации или врожденных нарушений), в том числе людей с отсутствием стопы либо с отсутствием одной или двух ног ниже колена, а также с разной длиной нижних конечностей. Кроме того, организация приглашает к участию людей низкого роста (ниже 130 см).

Подать заявку на новый отбор астронавтов Европейского космического агентства можно с 31 марта до 28 мая 2021 года, а результаты станут известны в октябре 2022 года. Все соискатели, независимо от наличия статуса инвалидности, должны быть гражданами государств-членов агентства.

Кроме того, кандидаты должны иметь по крайней мере степень магистра медицины, инженерии, математики, компьютерных или естественных наук, или же быть квалифицированными летчиками либо инженерами-испытателями. У каждого претендента также должно быть не менее трех лет профессионального опыта и свободный английский.

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Автор: Катерина Комолова