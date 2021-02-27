Выручку хотят делить с администраторами групп, чтобы не запускать рекламу в групповых чатах.

Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более 600 миллионов долларов. Чтобы решить эту проблему, команда компании предлагает инвесторам вложить 1 миллиард долларов в их облигации и обещает целый набор проектов по монетизации Telegram, чтобы отбить деньги за 5 лет.

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Об этом сообщает VTimes со ссылкой на документы финансовой отчетности группы за последние два года.

Аудиторы подтвердили существенные финансовые риски компании, исследовав положение компании за последние несколько лет.

Чтобы покрыть миллионные долги, Дуров решил монетизировать мессенджер, проекты рассчитаны на реализацию до 2023 года. В частности, путем размещения рекламы в Telegram. Каждый 10-й пост сможет быть рекламным, как только аудитория начнет расти на 40% каждый год.

Кроме того, приложение хочет зарабатывать на продаже премиальных стикеров в отдельном маркетплейсе Telegram, дополнительных сервисов для корпоративных клиентов. Выручку хотят делить с администраторами групп, чтобы не запускать рекламу в групповых чатах.

Более того, у Telegram могут появиться свои stories с интеграцией рекламных роликов.

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Автор: УНИАН