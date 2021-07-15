Эксперты компании Oxford Economics вместе со специалистами ITIC и StrategEast оценили модель влияния Дии Сити на экономическое развитие Украины. Вывод - положительный.

Специалисты считают, что специальный правовой режим для ИТ-отрасли Дия Сити может стать эффективным средством стимулирования развития цифровой экономики в Украине. Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на исследование "Дия City: Обзор влияния реформ на украинский ИТ-сектор".

В Oxford Economics убеждены, что на развитие украинского ИТ-сектора ждет критический момент, ведь спрос на инженеров в области ИТ растет и опережает внутреннее предложение. Более того, эта тенденция усиливается длительной миграцией талантливых инженеров заграницу.

"Учитывая высокую мобильность глобального рынка ИТ-аутсорсинга, рост будущего окажется под угрозой, если ИТ-компании не смогут успешно подняться в цепочке создания стоимости в производстве", - указано в исследовании Oxford Economics.

Решением этой проблемы специалисты считают введение комплекса реформ, направленных на поддержку развития ИТ-сектора. Спецрежим для ИТ-сектора Дия Сити может стать примером такой реформы.

Эксперты пришли к выводам, что введение Дия Сити повлияет на приток иностранных инвестиций в Украину из-за того, что "прямые иностранные инвестиции являются чувствительными к различиям в налоговых ставках". Также они прогнозируют расширение возможностей для официального трудоустройства в ИТ-отрасли благодаря гарантиям занятости и лучшему доступу к социальным льготам, предусмотренным гиг-контрактам, что является новой формой отношений между работодателем и работником в рамках Дия Сити.

"Кроме влияния на финансовую стабильность, реформы Дия Сити в целом соответствуют некоторым целям МВФ. Например, они будут способствовать значительному улучшению делового климата благодаря упорядочению нормативной базы, усилению защиты прав собственности", - указано в исследовании.

Дия Сити – это специальный правовой и налоговый режим для стимулирования развития ИТ-отрасли в Украине. Рамочный законопроект о Дие Сити №4303 прошел первое чтение и был рекомендован Комитетом ВРУ по вопросам цифровой трансформации к принятию во втором чтении и в целом. Налоговый законопроект №5376 был принят в первом чтении 281 голосом народных депутатов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко