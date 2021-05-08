Британская компания Flawless выпустила программу TrueSync, которая с помощью машинного обучения синхронизирует дубляж с мимикой актеров.
Об этом пишет Gizmodo.
Программный пакет TrueSync при помощи нейросетей обрабатывает мимику актеров в фильмах так, как если бы они говорили на другом языке. Таким образом эта технология позволяет создать впечатление, что актеры действительно говорят на языке дубляжа.
Нейросети сами проанализируют мимику актеров и подстроят под дубляж, заменив их лица на дипфейк. Программа учитывает особенности мимики актеров, движения рта и губ, за счет чего создаётся иллюзия, что артист действительно произносит эту речь.
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