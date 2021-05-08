Программа использует те же приемы для манипуляции видео, которые лежат в основе дипфейков.

Британская компания Flawless выпустила программу TrueSync, которая с помощью машинного обучения синхронизирует дубляж с мимикой актеров.

Об этом пишет Gizmodo.

Программный пакет TrueSync при помощи нейросетей обрабатывает мимику актеров в фильмах так, как если бы они говорили на другом языке. Таким образом эта технология позволяет создать впечатление, что актеры действительно говорят на языке дубляжа.

Нейросети сами проанализируют мимику актеров и подстроят под дубляж, заменив их лица на дипфейк. Программа учитывает особенности мимики актеров, движения рта и губ, за счет чего создаётся иллюзия, что артист действительно произносит эту речь.

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Автор: Олег Давыгора