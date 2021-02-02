Движение кисти, руки и тела координируются автоматически.

Компания Boston Dynamics усовершенствовала своего робопса, приделав к железному телу руку. Новое решение разработчиков позволило улучшить мобильные манипуляции техники.

Новое видео компания разместила на своем официальном канале в YouTube.

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Отныне известный Спот с помощью руки собирает мусор, убирает в гостиной, отворяет дверь, управляет переключателями и клапанами, ухаживает за садом и вообще развлекается.

Движение кисти, руки и тела координируются автоматически, чтобы упростить задачи манипуляции и расширить рабочее пространство руки, что делает ее траекторию почти неограниченной.

Поведение запрограммировали с использованием нового API для мобильных манипуляций, поддерживающимися пользовательскими приложениями через специальный планшет для удаленных операций.

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Автор: УНИАН