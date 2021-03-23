Украине рекомендуют создать отдельное подразделение по защите прав интеллектуальной собственности.

Несмотря на достижения в сфере борьбы с пиратством, Международный альянс интеллектуальной собственности продолжает делать неутешительные выводы по защите прав интеллектуальной собственности в Украине.

Читайте такжеИнициатива “Чистое небо” озвучила достижения и цели в борьбе с пиратством на Telecom Ukraine 2020Об этом шла речь во время дискуссии четвертой сессии Всеукраинского Форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» по теме: «Пиратство и защита авторских прав», которую модерировал медиаюрист, руководитель Инициативы «Чистое небо» Вячеслав Миенко.

По его мнению, эти выводы отражают реальное положение вещей в стране. Постоянное присутствие Украины в Специальном отчете 301 Торгового представителя США, где представлены торговые партнеры этой страны, говорит о недостаточном уровне защиты прав интеллектуальной собственности в Украине.

В рекомендациях международных экспертов отмечается:

необходимость увеличения участия государственных органов в защите, в частности, усиление уголовного преследования за онлайн-нарушения,

создание отдельного подразделения по защите прав интеллектуальной собственности в рамках Офиса Генерального прокурора,

формирование специализированной группы экспертов по борьбе с преступлениями в этой сфере.

Также аудиовизуальная индустрия предлагает еще некоторые правки в Уголовный кодекс, в частности, убрать из части первой статьи 176 материальный состав преступления с целью упрощения и ускорения рассмотрения дел.

Результативная работа сейчас и выход из Списка 301 как цель на будущее

Вячеслав Миенко напомнил, что сейчас активную позицию в защите прав интеллектуальной собственности в Украине занимают две организации: «Чистое небо», созданная в 2013 году как инициатива медиагруппы с целью защиты собственного видеоконтента в интернете и развития легального потребления контента, а также - Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), которая представляет международных мейджеров. Одним из основных на пути борьбы с пиратством был 2016, когда «Чистое небо» заключило меморандум с Национальной полицией Украины и началось конструктивное сотрудничество с правоохранительными органами.

В 2017 при участии «Чистого неба», были внесены изменения в законодательство, регулирующее авторские права в Украине. Была усилена статья 176 Уголовного кодекса Украины, в частности, добавлен новый состав преступления - финансирование пиратства. В 2020 году наконец было возбуждено первое уголовное дело по финансированию пиратства, то есть норма закона получила практику применения.

В том же 2017 году были инициированы изменения в закон об авторских и смежных правах, предусматривающие процедуру блокировки нелегального контента в интернете с привлечением адвокатов, хостинг-провайдеров и владельцев онлайн-ресурсов - по аналогии с notice-and-takedown процедурой, принятой в США. К сожалению, широкого применения эта процедура пока не нашла. Также в 2017 году был создан ресурс blacklists.org.ua для рекламодателей: на нем публично перечислены ресурсы, к которым есть претензии у правообладателей. По словам Вячеслава, крупные рекламодатели действительно перестали размещать рекламу на этих сайтах.

Кроме этого, за последние три года «Чистое небо» выявило около 10 тыс. нарушителей права интеллектуальной собственности, подано сотни заявлений о возбуждении уголовных дел, из которых на данный момент на стадии досудебного следствия - около 250 производств. Вынесено более 40 приговоров по привлечению правонарушителей к ответственности. 1,5 млн. ссылок на нелегальный контент удалено из поисковой выдачи Google и более 2 млн. - с VOD-сервисов. Было подано около 70 жалоб в платежные системы Visa и Mastercard, что влияет на финансирование ресурсов, которые распространяют нелегальный контент. Постоянно проводится мониторинг размещения нелегального контента и рекламы на нем.

Вопросы защиты прав интеллектуальной собственности - в топ-приоритете правительства

Александр Романишин, заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины отметил: «Вопрос интеллектуальной собственности является важным аспектом как для внутренних потребностей страны, так и в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также диалога Украина-США. В списке 301 мы пока находимся в невыгодной позиции, и один из приоритетов Украины - выход из данного списка. Направления работы, которые предусматриваются для этого: борьба с нелицензионным программным обеспечением, борьба с пиратством, а также выплата роялти.

В сентябре прошлого года между Всемирной организацией прав интеллектуальной собственности (WIPO) и Минэкономики подписан меморандум об обмене базами данных по пиратскому контенту. Мы считаем, что это станет толчком для того, чтобы рекламодатели прекращали финансирование сайтов, которые размещают нелегальный контент».

Александр Романишин также прокомментировал вопрос об инспекторах по интеллектуальной собственности и работу над законодательными изменениями: «Инспекторов недостаточно, мы должны увеличивать их количество, но это упирается в вопрос бюджета. Что касается законодательных изменений - работа у нас идет постоянно. Есть законопроект «Об авторских и смежных правах», в котором предусмотрен блок о защите интеллектуальной собственности, он еще на стадии доработки. Мы открыты для любых полезных инициатив и предложений в этом направлении».

Вопрос национальной безопасности

Николай Фаенгольд, и.о. руководителя дивизиона StarLight Pay TV & Digital медиагруппы StarLightMedia, заместитель руководителя Инициативы «Чистое небо», предложил не использовать относительно нарушения прав интеллектуальной собственности «романтичное» слово «пиратство», а заменить его на «кражу» - по сути. Легкость создания подделки аудиовизуального контента негативно влияет на развитие индустрии. Организациям, которые защищают авторские права, нужно идти за деньгами (подход follow the money) и сделать так, чтобы этот бизнес был нерентабельным, некомфортным для вора. Несколько лет назад «Чистое небо» пошло по этому пути и начало работать с платежными системами, есть примеры блокирования платежей на нелегальные ресурсы, но это довольно долгий процесс. Механизм быстрого блокирования нелегально размещенного контента пока не действует, правообладатели и власти работают над тем, чтобы этот процесс стал более оперативным.

Николай обратил внимание на то, что в последние годы изменился ракурс, с которого правообладатели смотрят на нелегальное размещение контента. Если раньше они смотрели на это, как на недополученный доход, то теперь — как на вопрос национальной безопасности. Многие пиратские сайты, которые находит украинский зритель на Smart-TV сегодня, «вещают» из России и не исключено, что завтра вместо рекламы онлайн-казино зритель увидит анти-украинские ролики. Более того, на сайтах-пиратах доступен запрещенный в Украине контент страны-агрессора и государству стоит обратить на это особое внимание. Также Николай Фаенгольд отметил, что за годы работы с киберполицией правообладатели убедились, что правоохранители быстро реагируют на запросы, отстаивают интересы производителей, авторов, и можем надеяться, что государство воплотит быстрый алгоритм блокировки доступа к нелегальному контенту.

Резюмируя, участники сессии согласились, что стоит объединяться и сесть за стол переговоров для конструктивного диалога для защиты прав творцов.

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Автор: Григорий Бондарь