2022 год подарит немало ярких событий астрономам и всем любителям красивых космических явлений. Многие из них будут видны невооруженным глазом. Рассказываем о самых красивых космических событиях, которые нужно обязательно посмотреть в этом году.
Ранее мы перечисляли все солнечные и лунные затмения в 2022 году.
Звездопады в 2022 году
В этом году на ночном небе мы увидим несколько крупных звездопадов - метеорных потоков. Наблюдать их невооруженным глазом можно будет вдали от городов при ясной погоде.
- 3 января прошел звездопад Квадрантиды. В эту ночь можно было увидеть до 20 метеоров в час.
- 21 апреля - метеорный поток Лириды. Это один из самых ярких звездопадов этого года.
- 5 мая - звездопад Эта-Аквариды. Лучше всего наблюдать в предрассветные часы. В пик звездопада пролетает около 70 метеоров в час.
- 28-30 июля - звездопад Южные дельта-Аквариды. Этот поток будет хорошо видно, поскольку он выпадает на новолуние.
- 13 августа - звездопад Персеиды. Это самый популярный звездопад в Северном полушарии, его наблюдают каждое лето. К сожалению, в 2022 году он выпадает на полную луну, из-за чего явление будет плохо видно. Но можно попытаться рассмотреть отдельные метеоры.
- 14 декабря ожидается яркий и разноцветный звездопад Геминиды. В Северном полушарии увидеть метеоры можно будет примерно с 22:00 до полуночи. Этот поток считается очень обильным.
Суперлуние
В июле нас ожидает Суперлуние - ночь, когда Луна ближе всего подойдет к Земле. Произойдет это 13 июля, в полнолуние. В эту ночь Луна будет казаться гораздо крупнее, чем обычно.
Противостояние Юпитера
Самая большая планета Солнечной системы будет хорошо видна на небе 26 сентября. Юпитер будет ярко светиться высоко над горизонтом. В телескоп в эту ночь можно будет увидеть спутники Юпитера.
Противостояние Марса
8 декабря произойдет противостояние Марса - в эту ночь Марс будет лучше всего виден с Земли. Планету будет видно над горизонтом в виде яркой звезды. Утром 8 декабря Марс закроет Луна.