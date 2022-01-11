Звездопады, суперлуния и другие завораживающие события этого года.

2022 год подарит немало ярких событий астрономам и всем любителям красивых космических явлений. Многие из них будут видны невооруженным глазом. Рассказываем о самых красивых космических событиях, которые нужно обязательно посмотреть в этом году.

Ранее мы перечисляли все солнечные и лунные затмения в 2022 году.

Звездопады в 2022 году

В этом году на ночном небе мы увидим несколько крупных звездопадов - метеорных потоков. Наблюдать их невооруженным глазом можно будет вдали от городов при ясной погоде.

3 января прошел звездопад Квадрантиды . В эту ночь можно было увидеть до 20 метеоров в час.

. В эту ночь можно было увидеть до 20 метеоров в час. 21 апреля - метеорный поток Лириды . Это один из самых ярких звездопадов этого года.

. Это один из самых ярких звездопадов этого года. 5 мая - звездопад Эта-Аквариды . Лучше всего наблюдать в предрассветные часы. В пик звездопада пролетает около 70 метеоров в час.

. Лучше всего наблюдать в предрассветные часы. В пик звездопада пролетает около 70 метеоров в час. 28-30 июля - звездопад Южные дельта-Аквариды . Этот поток будет хорошо видно, поскольку он выпадает на новолуние.

. Этот поток будет хорошо видно, поскольку он выпадает на новолуние. 13 августа - звездопад Персеиды . Это самый популярный звездопад в Северном полушарии, его наблюдают каждое лето. К сожалению, в 2022 году он выпадает на полную луну, из-за чего явление будет плохо видно. Но можно попытаться рассмотреть отдельные метеоры.

- . Это самый популярный звездопад в Северном полушарии, его наблюдают каждое лето. К сожалению, в 2022 году он выпадает на полную луну, из-за чего явление будет плохо видно. Но можно попытаться рассмотреть отдельные метеоры. 14 декабря ожидается яркий и разноцветный звездопад Геминиды. В Северном полушарии увидеть метеоры можно будет примерно с 22:00 до полуночи. Этот поток считается очень обильным.

Суперлуние

В июле нас ожидает Суперлуние - ночь, когда Луна ближе всего подойдет к Земле. Произойдет это 13 июля, в полнолуние. В эту ночь Луна будет казаться гораздо крупнее, чем обычно.

Противостояние Юпитера

Самая большая планета Солнечной системы будет хорошо видна на небе 26 сентября. Юпитер будет ярко светиться высоко над горизонтом. В телескоп в эту ночь можно будет увидеть спутники Юпитера.

Противостояние Марса

8 декабря произойдет противостояние Марса - в эту ночь Марс будет лучше всего виден с Земли. Планету будет видно над горизонтом в виде яркой звезды. Утром 8 декабря Марс закроет Луна.

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