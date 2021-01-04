Местонахождение храма удалось установить благодаря сканированию почвы, а также предыдущим находкам.

В Урли (Турция) археологи обнаружили остатки храма Афродиты, возраст которого оценивается в 2500 лет.

Об этом сообщает издание Cumhuriyet.

"Во время наших исследований обнаружили храм Афродиты, находка датируется V веком до нашей эры... Руины храма впечатляют. Афродита была очень уважаемый в то время", - сообщила доцент кафедры археологии университета искусств им. Мимара Синана в Стамбуле Элиф Копарал.

По ее словам, раскопки в этом районе начались еще в 2006 году. Местонахождение храма удалось установить благодаря сканированию почвы, а также предыдущим находкам. В частности, речь идет о пещерах и могилах знатных людей общины того времени. Всего было обнаружено 35 древних поселений. 16 из них относятся к периоду позднего неолита.

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Автор: УНИАН