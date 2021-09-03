Компания пока не будет запускать функцию сканирования контента на своих устройствах.

Apple объявила, что пока не будет запускать функцию проверки фотографий пользователей на наличие запрещенного контента.

В электронном письме, полученном AppleInsider, компания сообщает, что приняла решение отложить нововведение после реакции общественности.

"В прошлом месяце мы объявили о планах по запуску функций, призванных помочь защитить детей от преследователей, использующих средства коммуникации для их вербовки и эксплуатации, а также ограничить распространение материалов с сексуальным насилием над детьми. Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили уделить дополнительное время в ближайшие месяцы, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем выпускать эти критически важные функции по обеспечению безопасности детей", - говорится в сообщении компании.

При этом никаких подробностей о том, какие консультации будут проведены, в Apple не раскрыли.

Планы Apple по сканированию устройств пользователей

В августе стало известно, что Apple намерена внедрить систему сканирования фотографий на устройствах пользователей.

Читайте такжеApple шпионит за пользователями: Сноуден раскрыл секрет компанииТак уже с осени 2021 года новая функция должна была размывать откровенные фото в iMessage на устройствах, которыми пользуются дети до 12 лет, проверять снимки в облаке iCloud на наличие порнографического контента и давать советы по безопасности в Siri.

Однако после обнародования этой информации компания столкнулась с критикой. Журналисты, эксперты и общественность обвинили Apple в нарушении приватности.

Глава комитета по цифровым технологиям парламента Германии Мануэль Хоферлин написал письмо гендиректору Apple Тиму Куку, в котором призвал компанию отказаться от планов сканировать таким образом устройства пользователей. По мнению Хоферлина, программа сканирования станет "величайшим оружием слежки в истории".

Автор: Катерина Комолова