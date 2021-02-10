Adobe запускает новую функцию совместной работы в своих программах Photoshop, Illustrator и Fresco.
«Это огромная экономия времени для команд, которые работают над совместными проектами... Функция "Пригласить к редактированию" в Photoshop, Illustrator и Fresco позволяет асинхронно вносить изменения на всех платформах — компьютере, iPad и iPhone (Fresco)», — сообщается в блоге компании.
Функция действительно позволяет нескольким авторам работать над одним документом, но пока не одновременно. Чтобы предоставить доступ другим пользователям, автор должен сохранить свой файл формата .psd или .ai в облаке и отправить приглашение по электронной почте.
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Когда же файл освободится, пользователь получит доступ к сохраненным в нем изменениям: правки других авторов автоматически синхронизируются с исходным файлом. Кроме того, авторы смогут увидеть историю редактирования и отменить ненужные изменения.
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