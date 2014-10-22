Китай запустит на орбиту Луны космический аппарат

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на информированный источник, передает РИА "Новости".

Аппарат должен достигнуть заданной точки вблизи Луны и вернуться на Землю.

Запуск испытательного аппарата станет очередным шагом в реализации Китаем программы зондирования Луны "Чанъэ", названной в честь древней китайской богини Луны. Программа включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").

Читайте такжеИсследователи объяснили, что запечатлел Curiosity на МарсеКитайские ученые уже начали реализацию третьего этапа программы. Китай планирует в 2017 году осуществить с космодрома Вэньчан запуск спутника "Чанъэ-5", чья миссия заключается в посадке на Луну, сборе образцов лунного грунта и возвращении на Землю.

Экспериментальный космический аппарат протестирует технологии, которые будут использоваться для "Чанъэ-5".