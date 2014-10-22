Китай запустит на орбиту Луны космический аппарат
Китай до конца недели запустит на орбиту Луны экспериментальный космический аппарат, который затем вернется обратно на Землю
Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на информированный источник, передает РИА "Новости".
Аппарат должен достигнуть заданной точки вблизи Луны и вернуться на Землю.
Запуск испытательного аппарата станет очередным шагом в реализации Китаем программы зондирования Луны "Чанъэ", названной в честь древней китайской богини Луны. Программа включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").
Читайте такжеИсследователи объяснили, что запечатлел Curiosity на МарсеКитайские ученые уже начали реализацию третьего этапа программы. Китай планирует в 2017 году осуществить с космодрома Вэньчан запуск спутника "Чанъэ-5", чья миссия заключается в посадке на Луну, сборе образцов лунного грунта и возвращении на Землю.
Экспериментальный космический аппарат протестирует технологии, которые будут использоваться для "Чанъэ-5".