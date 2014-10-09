Apple отложит выпуск нового iPad

Об єтом сообщает "Прайм" со ссылкой на The Wall Street Journal. Американская корпорация планировала приступить к массовому производству планшетных компьютеров в декабре 2014 года, однако пересмотрела свои планы из-за того, что ее не устроили объемы отгрузок комплектующих для нового большого iPhone со стороны партнеров.

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"Основным приоритетом цепочки поставок является удовлетворение спроса на экраны для смартфонов iPhone большего размера. Поставки для 5,5-дюймового iPhone 6 Plus остаются неудовлетворительными, - сообщил источник WSJ. - Производителям экранов было бы сложно, диверсифицировав свои ресурсы, в течение нескольких месяцев нарастить производство для новых iPad с увеличенным экраном".

Кроме того, у компании Foxconn, которая является сборщиком смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus, есть проблемы с наймом достаточного количества персонала для работы над новыми устройствами.

В августе агентство Bloomberg сообщало, что Apple может представить новый iPad в начале 2015 года. Устройство с экраном диагональю 12,9 дюймов должно "встряхнуть линейку iPad", так как продажи планшетов падали на протяжении двух последних кварталов.

По данным FT, 16 октября корпорация представит вторую версию тонкого планшетного компьютера iPad Air, а также бюджетный планшет iPad mini с Retina- экраном. На мероприятии также может быть анонсированы новые компьютеры iMac.