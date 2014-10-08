Началось полное затмение Луны. Событие окончено
12:06, 08 октября 2014Наука и IT
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Сегодня земляне смогут наблюдать полное затмение Луны, которое продлится около трех часов и будет транслироваться в онлайн-режиме на сайте NASA.
Reuters
Как сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу организации, трансляция начнется в среду, 8 октября, в 11.00 по Киеву.
Увидеть это небесное явление своими глазами смогут жители российского Дальнего Востока, Сибири, Зауралья, Азии, Северной Америки и Австралии.
Напомним, Россия отложила старт программы по колонизации Луны из-за нехватки средств.
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