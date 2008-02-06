Армения займется обогащением урана

Армения присоединилась к соглашению о создании международного центра по обогащению урана в российском Ангарске в Иркутской области. Соответствующее соглашение было подписано в Ереване главами правительств двух стран.

Международный центр по обогащению урана был создан Россией и Казахстаном в мае 2007 года в Ангарске (Иркутская область). Таким образом, Армения стала третьей страной-участником договора.

Учредительные документы о его создании международного центра по обогащению урана подписали российский "Техснабэкспорт" и казахстанский "Казатомпром" еще в октябре 2006 года. Ранее Ангарский комбинат был выведен из списка стратегических предприятий, что сделало его открытым для работы инспекторов МАГАТЭ и представителей тех стран, которые хотят участвовать в создании международного центра.

Договоренность о создании сети международных центров по обогащению урана была достигнута во время саммита G8 в Санкт-Петербурге в 2006 году.

Лента.ру