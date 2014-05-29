Россия решила списать все неудачные пуски Протона на саботаж
Межведомственная комиссия рассматривает версию преднамеренного саботажа в качестве причины аварии ракеты-носителя "Протон" 16 мая, сообщил председатель комиссии, первый заместитель гендиректора ЦНИИмаша Александр Данилюк.
"Версии детально анализируются. На сегодняшний день более вероятной представляется версия разрушения узла подшипника турбонасосного агрегата. Но, повторюсь, все версии остаются в работе. Новых пока нет", - сказал он. "Версия преднамеренного саботажа не исключена", - добавил Данилюк.
Читайте такжеРоссийская ракета «Протон-М» в очередной раз сгорела в атмосфере вместе со спутникомПо словам главы комиссии, рабочие группы анализируют телеметрическую информацию и данные внешних измерений траектории ракеты, конструкторскую и технологическую документацию, процессы изготовления, испытаний, приемки, транспортировки, хранения и подготовки ракеты к пуску.
Эксперты работают на Байконуре, в конструкторских бюро, на заводах-изготовителях, в центрах управления полетами, сообщает ИТАР-ТАСС.
Как отметил Данилюк, комиссия оставила для дальнейшего рассмотрения четыре версии причины аварии, все они связаны с работой рулевого двигателя третьей ступени. В их число входят: разрушение узла подшипника турбонасосного агрегата, разгерметизация магистрали питания горючим, попадание посторонней частицы в регулятор расхода горючего или стабилизатор, засорение фильтра по линии горючего.
В КБ химавтоматики и на Воронежском механическом заводе, где производят рулевые двигатели, а также на ракетно-космическом заводе в ГКНПЦ имени М.В.Хруничева "комиссия не выявила нарушений, которые могли бы стать непосредственной причиной аварии", сказал Данилюк.