Россия решила списать все неудачные пуски Протона на саботаж

"Версии детально анализируются. На сегодняшний день более вероятной представляется версия разрушения узла подшипника турбонасосного агрегата. Но, повторюсь, все версии остаются в работе. Новых пока нет", - сказал он. "Версия преднамеренного саботажа не исключена", - добавил Данилюк.

Читайте такжеРоссийская ракета «Протон-М» в очередной раз сгорела в атмосфере вместе со спутникомПо словам главы комиссии, рабочие группы анализируют телеметрическую информацию и данные внешних измерений траектории ракеты, конструкторскую и технологическую документацию, процессы изготовления, испытаний, приемки, транспортировки, хранения и подготовки ракеты к пуску.

Эксперты работают на Байконуре, в конструкторских бюро, на заводах-изготовителях, в центрах управления полетами, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как отметил Данилюк, комиссия оставила для дальнейшего рассмотрения четыре версии причины аварии, все они связаны с работой рулевого двигателя третьей ступени. В их число входят: разрушение узла подшипника турбонасосного агрегата, разгерметизация магистрали питания горючим, попадание посторонней частицы в регулятор расхода горючего или стабилизатор, засорение фильтра по линии горючего.

В КБ химавтоматики и на Воронежском механическом заводе, где производят рулевые двигатели, а также на ракетно-космическом заводе в ГКНПЦ имени М.В.Хруничева "комиссия не выявила нарушений, которые могли бы стать непосредственной причиной аварии", сказал Данилюк.