Apple и Google объявили патентное перемирие

Американские компании Apple и Google согласились отозвать все иски в рамках прямых патентных споров между двумя технологическими гигантами, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Apple и Google договорились отозвать все существующие иски, поданные напрямую друг против друга", — говорится в совместном заявлении компаний.

В то же время эта сделка не включает лицензирование технологий компаний друг другу. При этом в заявлении отмечается, что компании "договорились о совместной работе в некоторых областях по реформе патентной системы".

Компания Motorola подала первый патентный иск против Apple четыре года назад. В ответ Apple подала свой иск, в результате чего судебные тяжбы между компаниями рассматривались в десятках судов.

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В 2012 году Google приобрела Motorola Mobility, что некоторыми рассматривалось как шаг в патентной борьбе с Apple, поскольку смартфоны Motorola используют операционную систему Android корпорации Google, а основная борьба патентов разворачивается между Apple и компаниями, производящими смартфоны на базе этой системы. В начале года Google объявила о продаже Motorola Mobility китайской компании Lenovo, но при этом большая часть патентов останется у калифорнийской корпорации.

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Патентные споры с другими производителями мобильных устройств компания Apple ведет не первый год. Весной 2011 года началось масштабное патентное противостояние Apple и Samsung.

Конфликт развязала американская компания, обвинившая южнокорейского конкурента в "раболепном" копировании технологий и дизайна смартфона iPhone и планшета iPad в своей линейке устройств Galaxy. Samsung ответила исками, уличающими Apple в незаконном использовании ряда важных технологий для беспроводной связи.

