Легальное программное обеспечение обойдется госорганам в 1,5 млрд грн

Легализация программного обеспечения (ПО), использующегося органами государственной власти, обойдется госорганам в 1,5 млрд грн, говорится в сообщении пресс-службы Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации (Госинформнауки).

«Общая потребность в легализации программного обеспечения органов государственной власти составляет почти 400 тыс. экземпляров, а расходы на эти цели могут достигать 1,5 млрд грн», - сказано в сообщении.

По данным ведомства, несмотря на то, что за последние 10 лет уровень использования органами власти нелицензионного ПО снизился с 80% до 33%, Украина остается основным нарушителем прав интеллектуальной собственности в мире.

«Факт использования нелицензионного программного обеспечения органами исполнительной власти вредит имиджу Украины и создает условия для возобновления угрозы введения экономических санкций к стране в целом», - говорится в сообщении.

При этом в Госинформнауки отмечают, что наиболее оптимальным вариантом для решения проблемы с легализацией ПО является научно-техническая программа использования в госорганах программного обеспечения с открытым кодом.

«Это позволит значительно уменьшить расходы бюджета на легализацию проприетарного (находящегося в частной собственности - УНИАН) программного обеспечения и снизить экономическую и технологическую зависимость Украины путем переориентации указанных расходов на отечественных участников ИТ-рынка», - добавляет пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Торговое представительство США (USTR) в ежегодном «Списке 301» поставило Украину на первое место по нарушению прав интеллектуальной собственности.

В конце мая прошлого года USTR инициировало расследование в отношении уровня защиты авторских прав, государственного регулирования и практик в сфере соблюдения прав интеллектуальной собственности в Украине.

28 февраля 2014 года было завершено расследование против Украины, по результатам которого Торговым представительством было принято решение, что неэффективная защита авторских прав в стране наносит урон экономике США.

В то же время, в связи со сложной политической и экономической ситуацией в Украине USTR приняло решение пока не применять меры по отношению к Украине.