Украину снова могут признать "пиратом №1"

Организация отмечает в Украине самый высокий уровень цифрового и физического пиратства.

Об этом говорится в официальном отчете Международного Альянса Интеллектуальной Собственности.

Как сообщает УП, в прошлом году за Украиной закрепили статус "Priority Foreign Country", который определяет нашу страну как "наиболее пиратскую".

В отчете указано, что расследование по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности в Украине, инициированное США в прошлом году должен завершиться 28 февраля.

IIPA призывает американскую власть приложить усилия по исправлению ситуации с нарушением интеллектуальных прав, а если украинское правительство не исправит ситуацию, принять все необходимые меры в рамках законодательства, чтобы компенсировать экономические убытки.