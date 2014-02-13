Украину снова могут признать "пиратом №1"
Международный Альянс Интеллектуальной Собственности повторно рекомендовал признать Украину "пиратом №1" в мире.
Организация отмечает в Украине самый высокий уровень цифрового и физического пиратства.
Об этом говорится в официальном отчете Международного Альянса Интеллектуальной Собственности.
Как сообщает УП, в прошлом году за Украиной закрепили статус "Priority Foreign Country", который определяет нашу страну как "наиболее пиратскую".
В отчете указано, что расследование по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности в Украине, инициированное США в прошлом году должен завершиться 28 февраля.
IIPA призывает американскую власть приложить усилия по исправлению ситуации с нарушением интеллектуальных прав, а если украинское правительство не исправит ситуацию, принять все необходимые меры в рамках законодательства, чтобы компенсировать экономические убытки.